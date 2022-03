am 03.03.2022 - 16:10 Uhr

Fünf Jahre nach ihrem Start beim US-Sender Freeform kommt die Dramedy-Serie "The Bold Type" auch ins deutsche Free-TV. Der Frauensender Sixx wird noch in diesem Monat mit der Ausstrahlung beginnen: Konkret gibt es die Serie ab dem 23. März jeweils mittwochs ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen zu sehen.

Im Mittelpunkt stehen die besten Freundinnen Jane, Kat und Sutton, die in New York City leben beim glamourösen "Scarlet Magazine" arbeiten. Während die jungen Frauen mit neuen Herausforderungen in Sachen Job, Liebe und Alltag zu kämpfen haben, stehen sie sich jederzeit unterstützend zur Seite. Die Hauptrollen übernehmen Katie Stevens, Aisha Dee und Meghann Fahy. Inspiriert wurden die Geschichten vom Leben der ehemaligen Chefredakteurin der Frauenzeitschrift "Cosmopolitan".

Executive Producer von "The Bold Type" sind Sarah Watson ("Parenthood"), die auch das Drehbuch geschrieben hat, David Bernand ("Superstore"), Joanna Coles und Ruben Fleischer ("Zombieland"). Holly Whidden fungiert als Co-Executive Producer. Die Serie ist eine Produktion von Universal Television und The District. Ebenfalls vor der Kamera zu sehen sind außerdem Sam Page ("Unbreakable Kimmy Schmidt") als Richard Hunter, ein Mitglied des Scarlet Board of Directors, und Matt Ward ("Arrow") als Alex, ein Autor des Magazins.

Seit dem Start von "The Bold Type" sind insgesamt fünf Staffeln der Serie entstanden. Die Erstausstrahlung erfolgte hierzulande beim Streamingdienst Amazon Prime Vide.