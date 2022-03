Zwischen 2000 und 2002 sowie ab 2007 rund acht Jahre lang mischte Schauspieler Jo Weil in der inzwischen beendeten Soap "Verbotene Liebe" mit. Über 1400 Folgen lang mimte er die Figur Oliver Sabel. Nun soll er in einer RTL-Daily für große Gefühle sorgen. Ab dem 1. April wird Jo Weil zum Cast der täglichen Serie "Unter uns" gehören. Wie auch "Verbotene Liebe" ist "Unter uns" eine Produktion von UFA Serial Drama.

"Vor über 25 Jahren hatte ich noch während meiner Abizeit für 'Unter uns‘ eines meiner ersten Castings überhaupt. Damals hat es nicht geklappt. Umso schöner ist es, dass ich jetzt die spannende Rolle des Dominic Adams spielen darf", erklärte der Schauspieler in einem am Freitag veröffentlichten Statement. Seine Figur ist ein angesehener Stararchitekt, der einen Auftrag in Köln an Land zieht. Das Projekt ist lukrativ, daher will auch die Firma Huber Bau mitmischen. Doch Dominic zögert, denn Huber Bau sorgte zuletzt für negative Schlagzeilen. Schließlich wird Dominic die Anwältin Eva Wagner, gespielt von Claudelle Deckert, kennenlernen.Es funkt schnell und während sie bereit ist, sich ins Liebesglück zu stürzen, reagiert Dominic verhalten. Seine Reaktion hat mit einem Geheimnis zu tun, dass seine Figur in die Serie mitbringt.

"Unter uns", montags bis freitags um 17:30 Uhr im linearen RTL-Programm zu sehen, ist mit Blick auf die Reichweiten seit einigen Jahren recht stabil unterwegs. Um die 1,1 Millionen Menschen schauen zu – auf diesem Niveau liegen auch die Ergebnisse der ersten beiden Monate im Jahr 2022. Bei den 14- bis 49-Jährigen ist die in Köln verortete Daily zuletzt allerdings unter die 10-Prozent-Marke greutscht. Ob Jo Weil da helfen kann?