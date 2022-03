Julian Fellowes, der einst unter anderem schon "Downton Abbey" aus der Taufe gehoben hat, hat mit "The Gilded Age" inzwischen eine neue Historienserie am Start. "Gilded Age" ist dabei die Bezeichnung für eine wirtschaftliche Blütezeit in den USA nach dem Ende des Sezessionskriegs bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Während dieser Zeit des wirtschaftlichen Wandels und technologischen Fortschritts, aber auch der politischen Korruption auf allen Ebenen, spielt die Serie.

Louisa Jacobson spielt die mittellose Marian Brook, die nach dem Tod ihres Vaters aus dem ländlichen Pennsylvania nach New York zieht, um dort in der Obhut ihrer reichen Tanten Agnes van Rhijn (Christine Baranski) und Ada Brook (Cynthia Nixon) zu leben. Auf der Reise lernt sie die Schriftstellerin Peggy Scott (Denée Benton) kennen und freundet sich mit ihr an. In New York City wird Marian ungewollt in einen sozialen Krieg zwischen ihren Verwandten und deren neuen Nachbarn, dem skrupellosen Eisenbahnmagnaten George (Morgan Spector) und seiner ehrgeizigen Frau Bertha Russell (Carrie Coon) verwickelt. Zwischen den Regeln der Tradition und dem Anbruch eines modernen Zeitalters muss sich Marian ihren eigenen Weg bahnen.

Sky zeigt die erste Folge am Freitag, 22. April um 20:15 auf Sky Atlantic, danach gibt's jede Woche eine Doppelfolge zu sehen, zudem steht die Serie auch via Sky Q und Sky Ticket zum Abruf bereit. Die erste Staffel umfasst insgesamt neun Episoden, die wahlweise im englischen Originalton oder der deutschen Synchronisation zur Verfügung stehen. Eine zweite Staffel wurde bereits bestellt.