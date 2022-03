Die im Frühjahr vergangenen Jahres neu gegründete Doku-Tochter der UFA hat Rahmenverträge mit der Bestsellerautorin und Frauenärztin Sheila de Liz sowie dem Autor, Journalist und Moderator Friedemann Karig geschlossen, die die beiden im non-fiktionalen Bereich exklusiv an die UFA binden.

© UFA Documentary Sheila de Liz und Gwendolin Szyszkowitz-Schwingel

UFA Documentary-Geschäftsführerin Gwendolin Szyszkowitz-Schwingel: "Es ist unbegreiflich, dass der – neben Essen und Schlafen – wichtigste menschliche Trieb, die Sexualität, in unserer vermeintlich so aufgeklärten Gesellschaft so tabuisiert ist. Nur über Tod oder Geld zu reden, ist uns noch unangenehmer. Für uns als Dokumentarfilm-Produzent:innen ist es selbstverständlich, genau solche Themen anzusprechen. Und ich freue mich auf eine weitreichende und fruchtbare Zusammenarbeit mit der erfrischenden und großartigen Dr. Sheila de Liz."

© UFA Documentary Gwendolin Szyszkowitz-Schwingel, Friedemann Karig und Marc Lepetit

Marc Lepetit, Geschäftsführer UFA Documentary: "Friedemann Karig ist ein kluger und kritischer Vordenker. Er stellt die richtigen Fragen, schaut in unserer Gesellschaft an die richtigen Stellen, analysiert die Prozesse der Zeit – und zwar auf eine sehr eingängige, charmante und eben auch nachvollziehbare Art und Weise. Es wird Zeit, dass er seine Erkenntnisse in persönlich und unterhaltsam gehosteten Dokus für ein breites Publikum, das nicht mehr so weiter machen will, wie bisher, vorstellt. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit."

Friedemann Karig: "Der Mensch braucht heute mehr denn je starke Geschichten, denn wir leben in unruhigen Zeiten. Um uns darin zurecht zu finden, sind anspruchsvolle, berührende Dokumentarfilme und -serien vielleicht das wirkmächtigste Mittel. Die UFA steht für die einzigartige Magie von bildgewordenen Geschichten. Diese gemeinsam zu finden und in die Welt zu bringen, darauf freue ich mich enorm."