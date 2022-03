Bei der RTL Group ist man am Freitagnachmittag mächtig stolz, dass Fremantle eine zunächst auf drei Jahre angelegte Zusammenarbeit mit Angelina Jolie eingetütet hat. Im Rahmen dessen wollen die Partner gemeinsam "anspruchsvolle, kraftvolle und international ausgerichtete Filme, Dokus und Serien entwickeln, bei denen sie dann je nachdem als Produzentin, Regisseurin sowie teils auch als Hauptdarstellerin mitwirken soll.

Thomas Rabe, CEO der RTL Group und zugleich von Bertelsmann, hat Fremantle zuletzt zu einem der Haupt-Wachstumsfelder erklärt. Er kommentiert den Deal mit den Worten: "Die Zusammenarbeit mit einem Weltstar wie Angelina Jolie ist Ausdruck und Ergebnis des großen kreativen Erfolges unseres globalen Inhaltegeschäftes. Fremantle hat sich als Heimat und attraktiver Partner der besten kreativen Köpfe fest etabliert, insbesondere in den Bereichen der fiktionalen Produktionen und Dokumentationen. Ein weiteres aktuelles Beispiel für die herausragende kreative Performance von Fremantle ist der für Netflix produzierte Film ‚The Hand of God‘, unter der Regie von Paolo Sorrentino – er ist kürzlich für den Oscar 2022 in der Kategorie ‚Bester internationaler Spielfilm‘ nominiert worden. Auf Basis dieser Erfolge werden wir bei der RTL Group das Wachstum von Fremantle weiter beschleunigen – sowohl organisch als auch durch Akquisitionen – und streben bis 2025 einen Fremantle-Umsatz von 3 Milliarden Euro an."

Das erste Projekt steht schon direkt vor der Tür: Im Mai startet die Verfilmung des Romans "Ohne Blut" des italienischen Schriftstellers und Journalisten Allesandro Barrico. Angelina Jolie führt dabei Regie. Weitere Projekte sollen schon in Kürze bekannt gegeben werden.

Angelina Jolie selbst kommentiert die Vereinbarung mit den Worten: "Die Freiheit zu haben, wichtige Geschichten zu erzählen und sie einem globalen Publikum zu präsentieren ist das Herzstück dieser Vereinbarung mit Fremantle. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit einem so leidenschaftlichen und zukunftsorientierten Team, das eine internationale Perspektive hat." Jennifer Mullin, die Fremantle als CEO führt, freut sich über den Deal: "Fremantle und Angelina teilen die Leidenschaft und den Ehrgeiz, fesselnde Geschichten von überall auf der Welt für für alle Menschen auf der Welt zu erzählen. Wir begrüßen und unterstützen die kreative Unabhängigkeit unserer Partner und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Angelina, um starke und einzigartige Geschichten einem globalen Publikum zu präsentieren."