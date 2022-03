In den Jahren 1999 und 2000 moderierte Ricky Harris knapp 150 Folgen einer Sat.1-Talkshow namens "Ricky!" – zurückerinnert wird sich an das Format insbesondere deshalb, weil Sendung und Moderator gerne mal drüber waren. Am Freitagabend nun dürfte der Ex-Talker fest und mit Erfolg die Daumen gedrückt haben. Sein Sohn Malik nahm am deutschen "ESC"-Vorentscheid teil und gewann diesen letztlich auch: Mit dem Lied "Rockstars" setzte er sich gegen die weiteren Antretenden durch und wird Deutschland somit am 14. Mai in Italien vertreten. Italien ist Gastgeber, weil 2021 die Rockband Måneskin beim "ESC" gewonnen hatte.

Der Weg von Malik Harris zum Sieg beim diesjährigen Vorentscheid glich aber einer Zitterpartie. Die Entscheidung lag diesmal in den Händen von Radiohörenden und Fernsehzuschauenden. Nachdem die Radiohörerinnen und -hörer votiert hatten, lag Harris noch auf dem zweiten Rang. Das Ticket nach Turin sicherte er sich letztlich also über die TV-Abstimmung.

Für einen emotionalen Auftritt sorgte zudem die Ukrainerin Jamala. Die "ESC"-Siegerin des Jahres 2016 war als Gast in der Show. Sie war zuletzt mit ihren vier Kindern aus ihrem Heimatland geflüchtet, vier Tage lang war sie unterwegs. Im Namen der Kinder und Frauen wollte sie am Freitagabend in Berlin auftreten und "von den Schmerzen ihres Volkes" singen. Ihr Lied war schließlich ein Plädoyer für Frieden, Solidarität in Europa und Humanität.

Der von Barbara Schöneberger moderierte deutsche "ESC"-Vorentscheid stand unter dem Zeichen "Wir helfen – Gemeinsam für die Ukraine", aufgerufen wurde immer wieder auch zu spenden. Erinnert wurde auch daran, dass das derzeit unter Beschuss stehende Kiew erst 2017 noch gastgebende Stadt des "Eurovision Song Contest" war.