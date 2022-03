Schon vor Monaten haben sich Sky und die Deutsche Telekom eine Partnerschaft verständigt, die es ermöglicht, die MagentaSport-App fortan auch auf dem Sky-Q-Receiver zu nutzen. Nun steht fest, dass die Integration ab Ende März erfolgen soll, wie Sky am Montag mitteilte. Das Sport-Angebot der Telekom, das etwa die 3. Liga umfasst, muss jedoch separat gebucht werden, um es via Sky Q nutzen zu können.

Neu ist auch, dass Sky ab Mitte März die beiden linearen TV-Kanäle des Streamingdienstes DAZN zur Verfügung stellen wird - zumindest für all jene, die Sky über das Kabelnetz von Vodafone empfangen. Eine weitere Voraussetzung ist, dass DAZN über Sky gebucht wurde und die Kundinnen oder Kunden wahlweise über einen Sky Q- oder Sky+- Receiver oder eine Sky-Q-Mini-Box verfügen.

Mit den neuen Partnerschaften hofft Sky darauf, seine Plattform attraktiver zu machen. Helfen soll dabei auch das Einstiegspaket Sky Ultimate TV, das zum Preis von 20 Euro pro Monat neben diversen Pay-TV Sender in HD auch den Zugang zu Netflix sowie HBO-Inhalte und neuerdings das Streamingangebot von Peacock umfasst. Partnerschaften mit Discovery+ und Paramount+ sollen im Laufe des Jahres ebenfalls zum Tragen kommen.

"Mit Sky Ultimate TV bieten wir unseren Kunden ein richtig starkes Entertainment-Angebot mit einem Top-Preis-Leistungs-Verhältnis an", trommelt Max Ehrhardt, Director Proposition & Product bei Sky Deutschland. "Ob Sky Originals, HBO Inhalte, Netflix und Peacock – das Ganze für nur 20 Euro. Mehr gibt es nirgends und das ist erst der Anfang in diesem Jahr."

Angekündigt wurde am Montag übrigens auch ein demnächst startendes Angebot, das es Kundinnen und Kunden von Sky ermöglicht, drei Monate lang Apple TV+ kostenlos zu nutzen. Klar ist: Auf die eigene Stärke alleine will man sich in Unterföhring in Zeiten wachsender Konkurrenz nicht verlassen.