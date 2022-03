Am 7. März 1997 brachte MTV erstmals ein deutsches Programm an den Start - damals noch nicht als vollständiger Sender, sondern nur als anfänglich vierstündige Ergänzung des englischsprachigen Programms MTV Europe, was man als Reaktion auf den deutschen Konkurrenten Viva verstehen durfte. 25 Jahre später ist die Konkurrenz-Situation eine andere: Viva, das später von MTV geschluckt worden war, gibt's längst nicht mehr, stattdessen finden alle, die danach suchen, Musikvideos einfach bei YouTube oder einer anderen Plattform im Netz. Und MTV? Liegt bei einem Marktanteil von 0,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - und schon das bedeutete ein Wachstum im Vergleich zum Vorjahr, wie Till Weidemüller, Deutschlandchef von Paramount, wie sich der Konzern inzwischen nennt, gerade im DWDL-Interview sagte und daher "keinen Grund für Pessimismus" sah.

Wenn Mara Ridder, VP Talent & Music, Northern & Central Europe bei MTV, anlässlich des Geburstages von MTV als "Kultmarke, die Generationen geprägt hat" schwärmt, dann spricht sie aber eben trotzdem vor allem über länger vergangene Zeiten. Doch sie zeigt sich - natürlich - von der Zukunftsfähigkeit von MTV überzeugt: "Auch nach 25 Jahren ist MTV immer noch Heimat ganz viel liebevoll kuratierter und redaktionell betreuter Musikinhalten. Gerade in einer Zeit in der jeder Song und jedes Musikvideo der Welt nur eine Suchanfrage entfernt sind, bietet MTV die Möglichkeit sich einfach zurückzulehnen und unsere Mischung der besten Musikvideos aller Zeiten mit den aktuellsten Hits und trendigsten Newcomern zu genießen."

Bilder: Aufgefrischte Optik zum 25. Geburtstag von MTV

Nachdem zwischenzeitlich die Musik beim "Music Television" von Reality-Produktionen so weit an den Rand gedrängt worden war, dass man sich kaum noch wahrnahm, hat man sich schon vor längerem wieder darauf besonnen, dass man das eigentliche Markenversprechen, Musik zu spielen, nicht ganz aus dem Auge verlieren sollte. Zum Geburtstag stellt man daher nun auch einige wiederbelebte und einige neue Produktionen in den Mittelpunkt. Schon seit einigen Wochen gibt's beispielsweise wieder "3from1". Dort werden immer drei Musikclips eines Künstlers oder einer Künstlerin zu einem bestimmten Thema gespielt. Zu hören gibt's das künftig montags bis freitags um 9, 12:45 und 19 Uhr. Sonntags ab 23 Uhr wird die "RockZone" wiederbelebt, montags ab Mitternacht steht "Headbangers Ball" auf dem Programm und am Wochenende läuft ab 4 Uhr morgens die "Party Zone" gefolgt von der "Chill Out Zone" eine Stunde später.

Dazu kommen diverse neue Formate. Dazu gehört unter anderem "Then & Now": Darin werden aktuelle Clips bekannter Musikerinnen und Musiker jenen aus ihrer Anfangszeit gegenübergestellt. Zu sehen ist das werktags um 10 Uhr. Wochentags ab 16 Uhr und am Wochende ab 9 Uhr soll in "Guess The Year" das Releasejahr bekannter Hits erraten werden. Das MTV Yearbook wird montags bis freitags um 17 Uhr einem Jahr aus der MTV-Historie gewidmet. Am Wochenende gibt's um 11 Uhr in der "Deutschstunde" nur deutsche Songs zu hören und sehen. Und "MTV Collection" ist die MTV-Version einer Playlist zu einem bestimmten Thema - werktäglich um 15 Uhr und samstags ab 22 Uhr.