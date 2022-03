am 08.03.2022 - 11:19 Uhr

Das Zweite Deutsche Fernsehen hat einen Ausstrahlungstermin für die sechsteilige zweite Staffel von "Doktor Ballouz" gefunden. Während alle sechs Episoden ab dem 14. April in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit stehen werden - und theoretisch über das direkt folgende lange Osterwochenende gebinged werden können -, geht es im linearen Programm nach den Feiertagen los: Am Donnerstag, 21. April um 20:15 Uhr. Geplant sind jeweils Doppelfolgen der jeweils rund 45 Minuten langen Ausgaben, sodass das Staffelfinale also am ersten Mai-Donnerstag zu sehen sein wird.

Conni Lubek ist die Head-Autorin der neuen Geschichten, die Florian Gottschick und Felix Ahrens inszenierten. Die Serie kommt von X Filme Creative Pool (Produzent: Uwe Urbas). Merab Ninidze ist erneut in tragender Rolle zu sehen, neben ihm spielen Julia Richter, Daniel Fritz, Nadja Dobyleva, Vincent Krüger und andere. Nachdem Ballouz seine verstorbene Frau Mara am Ende der ersten Staffel auch innerlich loslassen konnte, soll er nun bereit sein für einen echten Neuanfang. So öffnet er sein Herz einer neuen Frau, Eva (gespielt von Helene Grass), der Leiterin der Krankenhauswäscherei. Dorthin bringt er notgedrungen seine schmutzigen Hemden, als seine Waschmaschine den Geist aufgibt.

Oberarzt Dr. Mark Schilling und Neurologin Dr. Barbara Forster beginnen in der neuen Staffel dort, wo sie aufgehört haben: Nach einer ihrer Frotzeleien fragt Mark Barbara abermals nach einem Treffen. Diesmal sagt Barbara zu und aus dem ersten gemeinsamen Essen wird schnell mehr. Auch zwischen Assistenzärztin Dr. Michelle Schwan und Vincent Patzke, der seine Sozialstunden in der Klinik ableistet, liegt noch immer etwas Unausgesprochenes, seit sich Vincent nach einem Moment der Nähe plötzlich zurückgezogen hatte.

Die ersten sechs Episoden, ausgestrahlt im April 2021, kamen alleine im linearen ZDF-Programm auf knapp 4,7 Millionen Zusehende. Das Staffelfinale markierte zudem bei den 14- bis 49-Jährigen einen Quoten-Bestwert, es erreichte an die sieben Prozent Marktanteil. Nicht inbegriffen sind in diesen Zahlen alle, die die Serie in der Mediathek verfolgt haben.

Ein anderes Medical-Drama kehrt unterdessen im Mai ins Fernsehen zurück. Der Sony Channel hat angekündigt, die vierte Staffel des dänischen "The New Nurses – Die Schwesternschule" ab dem 10. Mai dienstags um 21:10 Uhr ins Programm zu nehmen. Nach Angaben des Senders. In den anstehenden Episoden bekommt das dänische Krankenhaus Verstärkung durch eine erfahrene Krankenschwester. Durch die Ankunft der neuen Oberschwester müssen sich die Studenten und Mitarbeiter umstellen und ihre Anpassungsfähigkeit unter Beweis stellen.