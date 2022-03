Die einst aus der RTL-Group-Tochter Divimove hervorgegangene Produktionsfirma We Are Era hat für den Streamingdienst RTL+ eine weitere Dokumentation realisiert, die sich mit dem Thema Fußball befasst. Der Dokufilm "Bolzplatzkönige – Mein Weg zum Profi", der bereits ab dem 10. März 2022 zur Verfügung stehen wird, soll den heute eher ungewöhnlichen Weg vom Straßenkicker zum Fußballprofi nachzeichnen. Der 90-minütige Dokumentarfilm erzähle die Geschichte von Persönlichkeiten des deutschen Fußballsports, deren Charaktere "nicht unterschiedlicher sein könnten, während der Ursprung ihrer Werdegänge und ihre Wertesysteme sie vereint".

Zu sehen sein werden Spieler wie Kevin-Prince Boateng, Robin Gosens, Vincenco Grifo, Klaus Gjasula, Nadiem Amiri und Wegbegleiter von ihnen, unter anderem Trainer Julian Nagelsmann, George Boateng und Christian Streich. "Für uns steht nicht ein einzelner Spieler oder ein Verein im Fokus. Mit Bolzplatzkönige zeichnen wir das Bild eines Spielertypus. Eines Spielertypus, der ausstirbt und doch so wichtig ist. Für uns Fans und für die Leidenschaft in den Mannschaften. Straßenkicker und Bolzplatzheld, das sind Typen mit Ecken und Kanten", erklärt Produzent Floris Asche von We Are Era.

We Are Era arbeitete zuletzt schon für das "ZDF Sportstudio", den Kicker, den DFB und den niederländischen Fußballbund KNVB oder Sportartikelhersteller wie Adidas und Ouma und sieht eine Sportdoku in Spielfilmlänge daher als "nächsten logischen Schritt". CEO Tobias Schiwek: "Die Bolzplatzkönige sind die Jungs von nebenan, die heute Kinder inspirieren, sich bis zur Dunkelheit über das Feld zu jagen. Darum geht es vor allem in unserer Doku und deswegen spricht sie auch nicht bloß Fußballfans an, sondern alle, die sich mit Wettkampf, Leidenschaft oder auch mit urbaner Kultur identifizieren- die Frage nach den Plattformen und der Soziographie sind hierbei zweitrangig." Seine Firma hat bei dem 90-Minüter in Kooperation mit Vertical Social Club die Idee beigesteuert und Redaktion, Konzeption sowie die Produktion übernommen. Regie führte Jermain Raffington.

Für RTL+ ist es die nächste Doku, die sich mit dem Thema Fußball auseinandersetzt. Zuletzt wurde auch schon eine Doku über den Straßenfußballer Ansgar Brinkmann an den Start gebracht und Joachim Llambi ist Teil einer Langzeit-Fußball-Doku rund um den MSV Duisburg.