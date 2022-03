am 09.03.2022 - 10:48 Uhr

Am morgigen Donnerstag gibt's erneut eine besondere Ausgabe der Kindernachrichten "logo", die um 19:50 Uhr im Kika sowie auf Abruf auch in der ZDF-Mediathek zu sehen sein wird. Zu Gast sein wird dann Bundeskanzler Olaf Scholz, der Kinderfragen zum Krieg in der Ukraine und den Auswirkungen auf Deutschland und die Welt beantworten soll.

Mehr als 2.000 Fragen hätten die Redaktion dafür in den letzten Tagen erreicht, eine auswahl davon wird Kinderreporterin Polina aus Berlin an Scholz stellen. Dazu gehört die naheliegende Frage "Was tun Sie, um den Krieg zu beenden?", die Kinder äußern zudem ihre Ängste und fragen, ob der Krieg sich auf ganz Europa ausbereiten wird und wie man Geflüchteten helfen könne.