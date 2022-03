Die Geschichte von Elif, Lena, Jo und Franzi ist noch nicht zu Ende erzählt: ZDFneo lässt derzeit von der Produktionsfirma Turbokultur eine zweite Staffel der Serie "Deadlines" über die vier Freundinnen aus dem Frankfurter Stadtteil Goldstein entwickeln, die inzwischen in ihren Dreißigern sind. Die acht Folgen umfassende erste Staffel, die von Johannes Boss und Nora Gantenbrink geschrieben wurde, ist aktuell für einen Grimme-Preis nominiert. Die Hauptrollen spielen Jasmin Shakeri, Sarah Bauerett, Llewellyn Reichman und Salka Weber.

Nach zwei Staffeln Schluss ist hingegen für die Berliner WG aus Wiebke, Jonas, Jenny und Basti. 2018 hatte ZDFneo hier eine kurze erste Staffel gezeigt, drei Jahre später gab es im vergangenen Jahr nochmal eine acht Episoden umfassende Fortsetzung der Serie mit Tim Kalkhof, Josefine Preuß, Dirk Martens und Marie Rathscheck). Die Serie, die von Markus Barth geschrieben und von Ulli Baumann inszeniert wurde, war eine Produktion von ITV Studios Germany.

ZDFneo-Senderchefin Nadine Bilke bestätigt die Entscheidungen auf DWDL.de-Anfrage und gibt einen Ausblick auf den weiteren Comedy-Fahrplan: "Nach 'Ich dich auch!' und 'Doppelhaushälfte' setzt ZDFneo sein Engagement im Bereich Comedyserien fort. Im Sommer wird die zweite Staffel der neoriginal-Serie 'Fett und Fett' laufen, bevor mit 'Vierwändeplus' (Arbeitstitel war 'Family First') und 'Ruby' zwei neue Comedyserien in der ZDFmediathek und in ZDFneo starten. Eine Fortsetzung von 'Deadlines' und weitere neue Serienprojekte befinden sich aktuell in Entwicklung. 'Nix Festes' werden wir nach zwei Staffeln nicht weiter fortsetzen."