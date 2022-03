Die Erstausstrahlung der dritten Staffel des Sky-Originals "Das Boot" wird sich verzögern. Die neue Staffel wird nicht wie zunächst geplant ab dem 9. April im Sky-Programm gezeigt, sondern erst fünf Wochen später. Der Pay-TV-Anbieter teilte nun den 14. Mai als aktualisierten Starttermin mit. Auf DWDL.de-Anfrage erklärte eine Sky-Sprecherin, die Entscheidung sei aus Rücksicht auf die aktuelle Situation in der Ukraine getroffen worden. Dort herrscht derzeit realer Krieg, während in "Das Boot" von fiktiven Schlachten erzählt wird. Es bleibt somit aber dabei, dass die neuen Folgen immer samstags zur besten Sendezeit auf Sky One ihre lineare Premiere feiern sollen. Insgesamt stehen dann zehn neue Folgen parat. Auch Sky Ticket wird die Episoden anbieten.

Tom Wlaschiha und Franz Dinda sowie Rick Okon und Pierre Kiwitt nehmen in der dritten "Das Boot"-Staffel ihre Rollen wieder auf. Ray Stevenson, Ernst Stötzner, Luise Wolfram, Elisa Schlott, Anna Schudt, Joana Ribeiro, Florian Panzner, Artjom Gilz, Jo Hartley, Fritzi Haberlandt, Johann von Bülow, Trystan Pütter und Franz Hartwig sind ebenfalls Teil des Ensembles.

Inhaltlich folgt Staffel drei dem Schicksal einer jungen U-Boot-Besatzung, die auf eine gefährliche Mission in die südliche Hemisphäre geschickt wird, dabei in die Atlantikschlacht gerät und von einem besessenen Royal Navy Commander gejagt wird. Unter der Leitung von Robert Ehrenberg (Franz Dinda) bilden sich innerhalb der Crew starke persönliche Bündnisse. Ehrenberg selbst findet die Erlösung und Familienbande, die er für immer verloren glaubte. Marcus Ammon, Geschäftsführer Content und Produzent "Das Boot" auf Seiten von Bavaria Fiction, erklärte vor wenigen Wochen: "'Das Boot' erfindet sich immer wieder neu und beleuchtet dabei die unterschiedlichsten Facetten des Krieges. Auch in der dritten Staffel entführt die Serie die Zuschauer*innen an mehrere spektakuläre Schauplätze: an die Heimatfront in Kiel, ins neutrale Lissabon und in einen Zweikampf zwischen einem deutschen U-Boot und einem britischen Zerstörer."

Hans Steinbichler und Dennis Gansel haben je fünf der kommenden Folgen inszeniert. Colin Teevan und Tony Saint sind die Head-Autoren, sie wurden bei ihrer Arbeit von Judith Angerbauer unterstützt. Produzenten von "Das Boot" sind Moritz Polter, Jan S. Kaiser, Marcus Ammon, Frank Jastfelder sowie Jason Simms für Sky Studios. Julia Jaensch (Sky) und Caroline Fischer (Bavaria Fiction) fungieren als Producer. Bestätigt wurde jüngst auch, dass die Serie eine vierte Staffel erhalten wird. Die Bavaria Fiction will im Juni mit den Dreharbeiten beginnen.