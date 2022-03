Innerhalb der kommenden acht Tage lässt ProSieben in den Bavaria Studios in Grünwald bei München fünf neue Folgen seiner von Steven Gätjen moderierten Primetime-Spielshow "Joko & Klaas gegen ProSieben" aufzeichnen. Und hat anlässlich des Produktionsstarts auch schon den Sendetermin verraten: Die neue Staffel folgt auf das derzeit dienstags laufende "Lucky Stars", das noch bis in den April hinein mit seiner ersten Staffel zu sehen sein soll.

Die erste der fünf neuen "Joko & Klaas gegen ProSieben"-Folgen läuft daher am 19. April um 20:15 Uhr. Ab dann wird sich auch zeigen, ob das Format seinen sehr starken Lauf im zurückliegenden Spätherbst wird fortsetzen können. Eine "On Ice"-Ausgabe kratzte damals beispielsweise an der 20-Prozent-Marke bei den klassisch Umworbenen. Allgemein war die fünfteilige Staffel damals mit im Schnitt rund 17,2 Prozent in der Zielgruppe die erfolgreichste aller Zeiten. Produktionsfirma von "Joko & Klaas gegen ProSieben" ist Florida TV.



Mit "Joko & Klaas gegen ProSieben" könnten ab Mitte April auch wieder neue Folgen von #JKLIve ins ProSieben-Programm kommen. Gewinnen Joko und Klaas eine Show gegen ihren Arbeitgeber, stellt dieser ihnen am folgenden Mittwoch um 20:15 Uhr 15 Sendeminuten zur freien Gestaltung zur Verfügung. Zuletzt veranstalteten die beiden darin unter anderem Reisen in den menschlichen Körper, ließen aber auch Olaf Scholz für die Coronaimpfung werben. Unvergessen ist eine ganz besondere Ausgabe: Unter dem Hashtag #nichtselbstverständlich wurde eine Pflegekraft eine ganze Schicht lang begleitet. Zu diesem Anlass hatte ProSieben sein komplettes Abendprogramm bis in die Nacht hinein freigeräumt. Verlieren Joko und Klaas, müssen sie eine von ProSieben gestellte Aufgabe erfüllen. So kam im Spätherbst 2021 etwa ein besonderer Nachmittagstalk ins ProSieben-Programm.