am 11.03.2022 - 15:26 Uhr

Die Werbeplakate für die neue Sat.1-Sendung mit Birgit Schrowange waren schon gedruckt, da musste der Privatsender die Premiere wegen einer Corona-Infektion der Moderatorin kurzerhand verschieben. Doch auch der erst vor wenigen Tagen bekanntgegebene Alternativ-Termin kann nicht eingehalten werden: Überraschend hat Sat.1 am Freitag eine erneute Verschiebung von "Birgits starke Frauen" angekündigt.

Die erste Folge soll nun erst am Montag, den 30. Mai ins Programm genommen werden. Im Gegenzug zieht der Sender das neue Dating-Format "Liebe im Sinn - Das Heiratsexperiment" vor. Diese ist ab dem 11. April jeweils montags um 20:15 Uhr zu sehen. "Coronabedingte Pausen in unterschiedlichen Teams, die an unterschiedlichen Programmen arbeiten, machen es notwendig, dass Sat.1 einige Programmstarts verschieben muss", erklärte Sat.1-Sprecher Christoph Körfer die kurzfristige Änderung.

Bei "Liebe im Sinn - Das Heiratsexperiment" handelt es sich gewissermaßen um eine Weiterentwicklung des im vorigen Jahr ausgestrahlten Formats "5 Senses for Love". 28 Singles können sich darin in mehreren Stufen mit allen Sinnen verlieben. Bei perfekter Anziehung und nach ihrer Verlobung können sie sich im gemeinsamen Urlaub noch intensiver kennenlernen. Gelingt das Experiment, sagen die Paare "Ja" zueinander und starten in die Ehe.

"Liebe im Sinn - Das Heiratsexperiment" ist - wie schon "5 Senses for Love" - eine Produktion von Redseven Entertainment, einem Tochterunternehmen der Red Arrow Studios. "Birgits starke Frauen" wiederum kommt von south&browse.