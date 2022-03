Zuletzt schauten teilweise an die fünf Millionen Menschen im ZDF zu, wenn Schauspielerin Annette Frier als "Ella Schön" am Sonntagabend zu sehen war. Noch im Frühjahr nun heißt es Abschied nehmen. Die anstehende und aus drei weiteren Filmen bestehende Staffel werde zugleich die Letzte sein. Das haben die Hauptdarstellerin und das ZDF mittlerweile bestätigt. "Nach elf wunderbaren Filmen und einer tollen Zeit auf Fischland möchte ich nun auch wieder für neue Herausforderungen offen sein – darauf freue ich mich sehr", erklärte Frier in einem vom Sender veröffentlichten Statement.

Eine feste Reihe und die damit einhergehende klare und langfristige Verabredung heiße, dass die Zeit für andere Projekte sehr limitiert sei. "Daher habe ich mich nun entschlossen, mich von meiner Figur 'Ella Schön' zu verabschieden. Sie wird mir fehlen mit all ihren verschrobenen Wunderlichkeiten", sagte Frier. "Ella Schön" ist eine Produktion von Dreamtool Entertainment GmbH, Stefan Raiser produzierte. Auf dem Regiestuhl nahm Holger Haase Platz.

Drei Filme stehen nun noch zur Ausstrahlung an. Alle drei werden ab dem 16. April in der ZDF Mediathek zur Verfügung gestellt. Im linearen ZDF-Programm laufen sie ab Sonntag, 24. April 2022, jeweils um 20:15 Uhr. Neben Frier wirken auch Julia Richter, Oscar Brose, Zora Müller, Josef Heynert, Rainer Reiners und Weitere mit. Beim ZDF übrigens scheint man die Hoffnung noch nicht aufgegeben zu haben, dass diesem Ende doch noch eine Fortsetzung folgt. "So sehr diese Entscheidung schmerzt, das Ende des letzten Teils lässt leise Hoffnung auf ein Wiedersehen zu. Nicht jetzt, aber vielleicht irgendwann", erklärte die zuständige ZDF-Redakteurin Gisela Marx in einem Statement.