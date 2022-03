Moderatorin Silvia Laubenbacher ist im Alter von nur 56 Jahren verstorben, wie am Samstagvormittag unter anderem "Bild" unter Berufung auf den engsten Familienkreis Laubenbachers berichtet. Laubenbacher hinterlässt ihren Mann, den ehemaligen "Big Brother"-Moderator Percy Hoven und zwei erwachsene Kinder. Bei Laubenbacher wurde 2014 Krebs diagnostiziert. Noch 2017 sagte die Fernsehmoderatorin: "Ich weiß auch, dass das Krebs-Damokles-Schwert noch die nächsten zehn Jahre über mir hängt. Deswegen schieben wir nichts mehr auf, sondern leben heute bewusster als früher und die Familie ist näher zusammengerückt.“



Laubenbacher wurde 1965 in Augsburg geboren, in den 80ern begann in der Fuggerstadt auch ihre Karriere am Mikrofon. Sie arbeitete für verschiedene lokale Radiosender, in den 90ern knapp acht Jahre lang unter anderem für RT.1. Schon währenddessen war sie auch für ProSieben tätig, wo sie Ende der 90er dann unter anderem den Wetterbericht präsentierte. Zwischen 1999 und 2009 gehörte sie der "SAM"-Redaktion an, das Mittagsmagazin des Senders moderierte sie auch. Nach ihrer Zeit bei "SAM" arbeitete sie unter anderem noch für kleinere Augsburger Lokalsender.



ProSieben nahm am Samstagvormittag unter anderem via Twitter Abschied von Laubenbacher: "RIP liebe Sylvia Laubenbacher. In Gedanken sind wir bei dir, deinem Mann Percy, deiner Familie und deinen Freunden und Fans", schrieb der Sender dort.