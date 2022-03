Durch eine Kooperation von fighting.de und Sport1 kommen zehn Kampfabende der "MMA Fighting Night" in diesem Jahr ins Free-TV - Sport1 zeigt somit Mixed Material Arts. In der Regel werden diese am späten Samstagabend ab 23 Uhr übertragen – nicht selten also direkt im Anschluss an die Live-Übertragungen aus der zweiten Fußball-Bundesliga. Los geht es mit einem Event aus Düsseldorf, das am 2. April stattfindet.

Dirc Seemann, Director Special Projects von Sport1, sagt: "Mit der neuen 'MMA Fighting Night' am Samstagabend bieten wir der weltweit populären Kampfsportart im Free-TV und auf unseren digitalen Plattformen die passende mediale Bühne, um auch in Deutschland weiter zu wachsen."

MMA wird zudem beim Dienst Sport1 Extra eine große Rolle spielen. Dieser wird 2022 ein Angebot, das aus rund 50 Kampfabenden besteht, im Pay-Per-View-Portfolio haben. Im Einzelabruf sollen die Kampfabende knapp fünf Euro kosten. Daneben werden werden alle Events, zu denen neben MMA- auch Box- und Kickbox-Veranstaltungen gehören, in zwei Jahrespässen von Fighting.de und Fight24 für jeweils 49,95 Euro angeboten.

Damit werde, sagt Seemann, das Pay-Per-View-Angebot von Sport1 Extra maßgeblich ausgebaut. "MMA hat in den letzten Jahren einen Quantensprung gemacht, was die Qualität des Sports und der Events angeht. Deutsche Kämpfer treten in den größten internationalen Ligen wie UFC, PFL, Bellator oder Oktagon an, in Deutschland sind die Hallen immer häufiger ausverkauft und es entwickeln sich mehr und mehr deutsche Stars, die eine riesige Fanbase haben. Deutschland ist auf dem besten Weg, wieder eine Kampfsportnation zu werden", glaubt unterdessen der Chef der Fighting GmbH, Michael Ortlepp. In Sport1 sieht er den perfekten Partner, um noch mehr Fans "für diese faszinierende Sportart" zu begeistern.