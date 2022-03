Vor der Pandemie waren die Screenforce Days ein zweitägiges Event mit mehr als 2000 Besucherinnen und Besucher, das 2020 wegen der allgemeinen Unsicherheit angesichts der Corona-Pandemie ausfiel, 2021 kehrte die Veranstaltung als rein virtuelles Event zurück. Auch 2022, so viel steht jetzt fest, finden die Screenforce Days in erster Linie als digitale Live-Veranstaltung statt - und zwar vom 21. bis 23. Juni.

Im Mittelpunkt des von Wolfram Kons moderierten Tagesprogramms stehen die Programm-Screenings der Sender und Vermarkter, dazu geplant sind ein Content-Talk, Vorträge und die Präsentation einer neuen Screenforce-Studie. Ihre Teilnahme fürs Programm haben bereits Susanne Kunz, Geschäftsführerin der OWM, Kerstin Niederauer-Kopf, CEO der AGF Videoforschung und Klaus-Peter Schulz, Vorstand der OMG, zugesagt. Im April soll das exakte Programm kommuniziert werden.

Auf persönlichen Austausch soll in diesem Jahr aber nicht ganz verzichtet werden. Zum Online-Event sind vier Partys geplant: Am 21. Juni in Frankfurt, am Abend darauf gastiert man in Düsseldorf und am 23. Juni dann sowohl in München als auch Hamburg. Vom "besten aus zwei Welten" spricht Malte Hildebrandt, Geschäftsführer Screenforce: "Wohlwissend, wie wichtig für unsere Branche der persönliche Austausch ist, haben wir uns in diesem Jahr für ein dezentrales und somit überschaubareres Get-Together-Konzept entschieden."

Er verspricht ein "Klassentreffen-Gefühl, was die Screenforce Days seit jeher ausmacht" und betont, dass man grundsätzlich zum zentralen Live-Screening-Konzept zurückwolle. Entsprechend habe man sich die Entscheidung für ein erneutes virtuelles Branchenevent ohne Publikum nicht leicht gemacht. "Aber die nach wie vor geringe Planungssicherheit für Großveranstaltungen im Hinblick auf die Pandemie ließ uns im Februar, als wir uns festgelegt haben, keine andere Wahl."