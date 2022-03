Das neue feste Moderatorinnen-Duo für Staffel 3 des jungen Ablegers der "NDR Talk Show" sind Journalistin Aminata Belli und Podcasterin und Unternehmerin Louisa Dellert. Auch bislang waren beide schon dabei, Belli hatte zuletzt aber ein Duo mit dem Rapper MoTrip, Dellert mit dem Moderator Tarik gebildet. Die beiden sind in der neuen Staffel nicht mehr zu sehen. Auch die Zahl der Gesprächspartner wird reduziert: Künftig sollen in einer Runde nur noch drei Gäste zu sehen sein.

Zudem setzt man auf unterschiedliche Konfektionierungen je nach Ausspielweg: Während im NDR Fernsehen die Talk-Runden in rund 45 Minuten Länge zu sehen sein werden, werden aus jeder Runde in der Postproduktion noch unterschiedliche Versionen für die Online-Auswertung hergestellt. So sind kürzere Fassungen in der Mediathek mit circa 25 Minuten zu sehen. Dabei steht jeweils einer der Gäste mit seinem Thema im Mittelpunkt, es soll aber kein Einzeltalk werden, sondern weiter ein Gespräch in der kompletten Runde mit eigenem Anfang und Ende. Für YouTube gibt's knapp zehnminütige Videos, auf Instagram und TikTok werden einminütige Gesprächsschnipsel veröffentlicht. Damit wolle man den unterschiedlichen Nutzungsgewohnheiten auf den unterschiedlichen Plattformen entgegen kommen.

Der Start der ersten Sendung wird aus aktuellem Anlass auf den 17. April vorgezogen: Thema sind die aktuellen Entwicklungen in Europa und die Bedeutung des Krieges in der Ukraine für die junge Generation. Zu Gast sind dafür Journalistin und Russland-Expertin Anastasia Tihomirova, Psychologe Dr. Leon Windscheid, der Strategien gegen Ängste vermittelt, die dieser Krieg auslöst und die ukrainische Aktivistin Olena Taran.

In "deep und deutlich" sollen Themen wie Feminismus, Rassismus, soziale Ungerechtigkeit, Mobbing und Body Positivist in den Mittelpunkt gerückt werden. Die Situation in der Ukraine sei "auch für das junge Publikum ein Thema, welches sie täglich beschäftigt". Das Talk-Format ist in Zusammenarbeit von NDR und funk entstanden, um verstärkt junge Zuschauer anzusprechen. Seit Herbst 2020 gab es 15 Ausgaben in zwei Staffeln.