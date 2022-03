Mit zuletzt nur noch 7,7 Prozent Marktanteil war "7 Tage, 7 Köpfe" bereits nach sechs Folgen im Quotennirwana angekommen. Am Samstagabend gegen 23 Uhr, noch dazu nach einem zunehmend egalen "Deutschland sucht den Superstar", schien sich das RTL-Publikum für die einstige RTL-Kultmarke kaum mehr zu interessieren. Wenn man den Start an einem Donnerstagabend im Dschungelumfeld außer acht lässt: Allein bei den Samstags-Folgen, die gegen 23 Uhr begannen, reduzierte sich die Gesamtreichweite des (mehr oder weniger) humorigen Wochenrückblicks binnen einem Monat von 1,7 auf nur noch rund 1,1 Millionen Zuseher.

Eine Chance hatte RTL die vergangenen Wochen verstreichen lassen: Das weiterhin populäre und von der Publikumsstruktur ebenfalls eher ältere "Let's Dance" dafür zu nutzen, "7 Tage, 7 Köpfe" anzuschieben. Genau diesen Schritt wird RTL nun mit sofortiger Wirkung gehen. Schon an diesem Wochenende macht "7 Tage, 7 Köpfe" den späten Samstagabend frei und wandert auf den Freitag. Freitags um 22:15 Uhr lief "7 Tage, 7 Köpfe" schon zwischen 1996 und 2005.

Ins Duell mit der "heute-show" und "ZDF Magazin Royale" möchte RTL sein Format aber nicht schicken. Das heißt auch: Die "Let's Dance"-Verlängerung in Form von "Exclusiv Spezial" bleibt im Programm. In dieser Woche startet sie um 0:15 Uhr. "7 Tage, 7 Köpfe", dann mit Ex-Moderator Jochen Busse als Gast, muss bis 0:35 Uhr warten. Mirja Boes, Martin Klempnow, Katjana Gerz, Tobias Mann und Bülent Ceylan vervollständigen in der anstehenden Ausgabe das Panel. Das "RTL Nachtjournal" ist für 1:20 Uhr vorgesehen. Ab dem 25. März dann schließt sich "7 Tage, 7 Köpfe" immer um Mitternacht an das "Exclusiv Spezial" an. Das sorgt dafür, dass das "RTL Nachtjournal" um ein Uhr nachts beginnt.

Samstags rutscht "Take Me Out" wieder an "DSDS" heran. Die Flirt-Show fiel jüngst ebenfalls in den einstelligen Bereich, mit im Schnitt etwas mehr als zwölf Prozent bei den Umworbenen hat die inzwischen von Jan Köppen moderierte Sendung ihre besten Zeiten ebenfalls hinter sich. Noch 2019 lagen die Staffelschnitte bei teils über 20 Prozent der Werberelevanten.