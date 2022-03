Wie schon im Jahr 2021 wird auch diesmal der April der Startmonat von "Ninja Warrior Germany Allstars" sein. Damals wie künftig wird das Format in der RTL-Primetime am Sonntag zu sehen sein. Die zweite Staffel, bestehend aus sechs Folgen, mit der einige inhaltliche Veränderungen einhergehen, läuft erstmals am Ostersonntag, also am 17. April 2022 um 20:15 Uhr. 160 Athletinnen und Athleten aus den regulären "Ninja Warrior Germany"-Shows treten im Doppelparcours gegeneinander an – RTL verspricht dabei nicht weniger als gleichsam spannende wie überraschende Duelle.

Der Sieger oder die Siegerin bekommt 50.000 Euro und darf sich "Ninja Warrior Allstar 2022" nennen. Ist der Sieger ein Mann, bekommt die beste Frau als "Last Woman Standing" 25.000 Euro, gewinnt eine Frau, bekommt der "Last Man Standing" 25.000 Euro. Auf jeden Fall werden vier Frauen im Finale mit dabei sein. Neu in der zweiten Staffel: Wer in der ersten Runde jeder Show am Schnellsten ist, hat 5.000 Euro sicher. Deshalb nutzen die Teilnehmenden diesmal die Möglichkeit "zu connecten" auch vermehrt. Übersetzt bedeutet connecten in diesem Fall, das Hindernis - wie zum Beispiel die Sprungfedern - wird in einem Schwung durchlaufen und man setzt zwischendurch nicht ab, um erneut Schwung zu holen, da es ja um Tempo geht.

Auch neue Hindernisse wurden aufgebaut – etwa eine transparente Pipeline mit beweglicher Flüssigkeit im Inneren. Zum Start der Staffel will RTL zudem seine Social-Media-Aktivitäten rund um die Marke ausbauen. Direkt im Anschluss an die Ausstrahlung jeder Show geht der vom Sender zum "Ninja-Experten" ernannte Daniel Hock über den Instagram-Account der Marke live und spricht mit Athletinnen und Athleten, die zuvor in der Show mit ihren Leistungen besonders hervorgetreten sind. Die "Ninja Warrior Germany Allstars"-Folgen wurden im November und Dezember 2021 in den Kölner Messehallen produziert, RTL Studios steht hinter dem Format. Jan Köppen, Frank Buschmann und Laura Wontorra führen durch die TV-Shows.

Die erste Allstars-Staffel, gezeigt im April und Mai des Vorjahres, holte zwischen gut neun und knapp über 14 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen und war für RTL daher ein solider Erfolg am Sonntagabend. Die vergangenen Herbst freitags gezeigte sechste "Ninja Warrior Germany"-Staffel erreichte im Schnitt über 14 Prozent in der Zielgruppe, in der Spitze sogar 17 Prozent.