Noch vor der Free-TV-Premiere hat RTL eine zweite Staffel seiner neuen Serie "Der König von Palma" mit Henning Baum in Auftrag gegeben. Die Serie, die vom Ballermann Anfang der 90er Jahre erzählt, steht seit wenigen Wochen beim Streamingdienst RTL+ zum Abruf bereit und wird rund um Ostern bei RTL zu sehen sein (DWDL.de berichtete). Produziert wird "Der König von Palma" von UFA Fiction.

Henning Baum verkörpert in der Serie Matthias "Matti" Adler. der an der Playa de Palma einen Biergarten eröffnet. Erfolg stellt sich schnell ein, doch ebenso schnell gerät er mit seiner Familie in einen Strudel aus Bestechung, Erpressung und Gewalt, dem sie nicht mehr entkommen können. "Durch die Augen unserer Hauptfigur Matthias 'Matti' Adler und seiner Familie erleben wir eine Realität, die im Kontrast zu den Hochglanz-Bildern aus Urlaubskatalogen steht. Umgeben von fröhlichen Touristen, bewegen sich unsere Figuren in einer Parallelwelt, in der mit harten Bandagen gekämpft wird", so Autor, Showrunner und Produzent Johannes Kunkel sowie Showrunnerin und Headautorin Veronica Priefer.

Neben Baum wurden weitere Hauptrollen der Serie mit Sandra Borgmann ("Dark") und Pia-Micaela Barucki ("Charité") besetzt. Ebenfalls vor der Kamera zu sehen sind in der ersten Staffel die aus "GZSZ" bekannte Eva Mona Rodekirchen, Sönke Möhring, Lucas Cordalis und auch André Hennicke.

Im RTL-Programm wird die erste Staffel von "Der König von Palma" übrigens in einer Art Event-Programmierung gezeigt. Der Privatsender wird am 15., 18. und 19. April ab 20:15 Uhr jeweils zwei Folgen ausstrahlen.