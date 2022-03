Beendet diesen Krieg - diese Botschaft soll am kommenden Sonntag von Musikerinnen und Musikern vom Brandenburger Tor in Berlin in Richtung Russland ausgesandt werden. Für das Event, das unter dem Titel "Sound of Peace" stattfinden wird, haben bislang bereits Peter Maffay, Silbermond, Zoe Wees, Gentleman, Patrick Kelly und Revolverheld zugesagt, zahlreiche weitere Musik-Acts sind ebenso angefragt wie Rednerinnen und Redner aus Politik und Gesellschaft.

Die Initiative "Sound of Peace" ist ein Solidaritätsbündnis aus Kusnt- und Kulturschaffenden, als TV-Partner ist exklusiv Seven.One Entertainment mit an Bord, das von der Mittagszeit bis in den späten Abend die Veranstaltung bei ProSieben, Sat.1 und Joyn übertragen will. Da die Planungen noch in vollem Gange sind, sind derzeit die Details noch unklar - etwa, ob beide Sender ganztägig parallel auf Sendung sein werden oder welche Moderatorinnen und Moderatoren das Event vor Ort begleiten werden. Sicher ist nur, dass man dem Event zu einem großen Publikum auch von zu Hause aus verhelfen will.

ProSieben- und Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann: "Dem Frieden immer wieder eine laute Stimme zu geben ist für uns viel einfacher als für viele Menschen auf der Welt – insbesondere in Russland. Der Journalistin Marina Ovsyannikova, die im russischen Fernsehen ein mutiges Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine gesetzt hat, drohen dort jetzt mehrere Jahre Haft. Unsere Freiheit müssen wir nutzen, um immer wieder unsere Solidarität und unsere Unterstützung für die Menschen in der Ukraine zu zeigen. Es ist unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mir eine Ehre, dass wir mit ProSieben und Sat.1 exklusiver Partner der Initiative 'Sound of Peace' sein dürfen. Gemeinsam setzen wir ein unmissverständliches Zeichen: Gegen Krieg. Für den Frieden."