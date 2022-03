am 17.03.2022 - 12:08 Uhr

Wenn sich "The Masked Singer" am Samstag auf dem Bildschirm zurückmeldet, dann werden Ruth Moschner und Rea Garvey wieder im Rateteam sitzen. Das hat der Privatsender jetzt bestätigt. Zugleich steht fest, dass zum Auftakt der sechsten Staffel Comedian Ralf Schmitz als Gast-Ratefuchs mit dabei sein wird. In insgesamt sechs Liveshows wird das Rateteam zusammen mit dem Publikum versuchen, den maskierten Sängerinnen und Sängern auf die Schliche zu kommen.

Die ersten sechs Masken sind inzwischen bekannt: Es handelt sich um den Seestern, den Gorilla, die Möwe, den Koala, den Dornteufel und das Zebra. Drei weitere Masken hält ProSieben noch geheim - und auch der "Brilli", ein Fabelwesen, das von einem 10-jährigen "Masked Singer"-Fan entwickelt worden ist. Insgesamt hatten rund 15.000 junge Designerinnen und Designer einen Vorschlag für ein Fabelwesen eingereicht, das schließlich von Gewandmeisterin Alexandra Brander für die große Bühne gebaut wurde.

© ProSieben roSieben Zebra, Koala, Möwe, Seestern, Gorilla und Dornteufel sind in der neuen Staffel von "The Masked Singer" zu sehen.

"Normalerweise stammen die Vorlagen für die Masken immer von der US-Designerin Marina Toybina. Die Fan-Maske hat uns vor große Herausforderungen gestellt, sie ist sehr groß und sehr bunt. Aber genau das macht diese Maske zu etwas ganz Besonderem", so Brandner. Die 10-jährige Designerin von "Brilli" wird am Samstag übrigens ebenfalls im Studio sein, wenn die von ihr entworfene Maske ihren ersten Auftritt hat.

Bleibt abzuwarten, ob das Publikum weiterhin im Ratefieber ist: Die fünfte Staffel von "The Masked Singer", die ProSieben im vorigen Herbst erstmals am Samstagabend ausstrahlte, verzeichnete im Schnitt mehr als 22 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Der Ableger "The Masked Dancer" konnte daran jedoch nicht anknüpfen. Beide Formate produziert Endemol Shine Germany.