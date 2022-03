Parallel zur US-Ausstrahlung wird Sky die neue HBO-Miniserie "We Own This City" nach Deutschland holen. Die Premiere erfolgt damit in der Nacht vom 25. auf den 26. April. Wöchentlich gibt es eine Episode in der Originalfassung auf Sky Q sowie Sky Ticket zum Abruf, die synchronisierte Fassung soll voraussichtlich ab Ende Juni bei Sky Atlantic gezeigt werden.

Hinter der Serie stehen die "The Wire"-Macher George Pelecanos und David Simon. Basierend auf dem Buch des Reporters der "Baltimore Sun", Justin Fenton, beschreibt "We Own This City" den Aufstieg und Fall der Gun Trace Task Force des Baltimore Police Departments sowie die Korruption und den moralischen Zusammenbruch einer amerikanischen Stadt, in der die Politik der Drogenbekämpfung und Massenverhaftungen auf Kosten der eigentlichen Polizeiarbeit durchgesetzt wurden.

In der Hauptrolle ist Jon Bernthal zu sehen, der in der Vergangenheit etwa für "The Punisher", "The Walking Dead" und "The Wolf of Wall Street" vor der Kamera stand. Er verkörpert Sgt. Wayne Jenkins, den ehemalige Anführer der Task Force. 2017 wurde dieser zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, die Bürger ausgeraubt, Durchsuchungen ohne Durchsuchungsbefehl durchgeführt und Drogen beschlagnahmt zu haben, die er dann einem Kollegen zum Weiterverkauf übergab.

Insgesamt umfasst die Miniserie sechs Folgen, Regie führt Reinaldo Marcus Green. Als Executive Producers fungieren neben George Pelecanos und David Simon auch Reinaldo Marcus Green, Nina K. Noble, Ed Burns und Kary Antholis.