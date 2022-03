Wenn am Samstag die sechste Staffel von "The Masked Singer" startet, dann wird die erfolgreiche ProSieben-Show erstmals ohne Matthias Opdenhövel über die Bühne gehen. Der Moderator ist noch immer an Corona erkrankt und muss daher nach Angaben des Privatsenders "noch ein paar Tage zuhause verbringen".

Ersatz hat ProSieben allerdings bereits gefunden: Anstelle von Matthias Opdenhövel wird Thore Schölermann die Moderation von "The Masked Singer" übernehmen. Schölermann steht seit vielen Jahren nicht nur für das ProSieben-Magazin "taff" vor der Kamera, sondern auch für "The Voice of Germany" und den Ableger "The Voice Kids". Doch auch mit der Masken-Show kennt er sich aus, war Schölermann doch vor einem Jahr selbst als "Monstronaut" mit dabei.

© ProSieben / Willi Weber Matthias Opdenhövel

Bereits in den vergangenen beiden Ausgaben des wöchentlichen Live-Magazins "Zervakis & Opdenhövel. Live" musste Matthias Opdenhövel wegen seiner Corona-Infektion pausieren. Im Februar war der Moderator schon einmal positiv getestet worden - offenbar handelte es sich damals jedoch um falschen Alarm.