Sky One, über die Konzernmutter Comcast inzwischen auch mit NBC verbandelt, hat sich vom amerikanischen Broadcaster Seriennachschub geangelt. Die im US-TV im zurückliegenden Herbst gestartete Sci-Fi-Serie "La Brea" wird ab April bei Sky One zu sehen sein. Obendrein gibt es die Episoden der ersten "La Brea"-Staffel natürlich auch örtlich und zeitlich flexibel auf den bekannten Sky-Diensten.

Das ist die Geschichte der Serie, die ab dem 24. April sonntags zur besten Sendezeit im linearen Programm unterkommt: In den Asphaltgruben von La Brea in Los Angeles fanden Forscher bereits hunderte Fossilien. Genau hier mitten in L.A. öffnet sich eines Tages unvermittelt ein gigantisches Loch. Auch Eve (Natalie Zea) und ihr Sohn Josh (Jack Martin) werden mit hunderten anderen Menschen in die Sinkhöhle hinabgerissen - und landen in einer prähistorischen Welt mit urzeitlichen Tieren und Spuren einer alten Zivilisation.

David Appelbaum, Adam Davidson, Livia Hanich und Weitere sind die ausführenden Produzenten der zehnteiligen ersten Staffel, Thor Freudenthal arbeitete als Regisseur. Neben Zea und Martin spielen Chiké Okonkwo, Karina Logu und Zyra Gorecki weitere tragende Rollen. "La Brea" wurde in Amerika bereits für eine zweite Staffel verlängert.