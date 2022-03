© n-tv

Konkret zeigt ntv am Sonntag um 20:15 Uhr die Dokumentation "Russische Rebellen - Widerstand für den Frieden". Darin soll aufgezeigt werden, welcher Gefahr Kriegsgegner und Andersdenkende aktuell in Russland ausgesetzt sind. Im Anschluss betrachtet die Dokumentation "Zerbrechliche Demokratie - Kampf der Autokraten", wie Autokratien demokratische Institutionen im eigenen Land destabilisieren, während sie die Illusion einer Demokratie aufrechterhalten.

Am Montagabend folgten schließlich ab 20:15 Uhr zwei Investigativ-Dokumentationen über die Welt der Überwachungsdienste und das Netz osteuropäischer Oligarchen. "Fakt oder Fake? Die Macht der Manipulation" zeigt zudem um 22:10 Uhr, wie gefährlich Desinformation sein kann und welche Lösungen bestehen.

Weiterhin hohe Quoten für ntv

Auch in den vergangenen Tagen profitierte ntv von einem noch immer großen Informationsbedürfnis des Publikums. So verzeichnete der RTL-Nachrichtensender am Donnerstag einen starken Tagesmarktanteil von 2,1 Prozent in der Zielgruppe - und lag damit übrigens deutlich vor dem Konkurrenten Welt, der 1,3 Prozent erzielte.