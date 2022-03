Schnell musste und muss es gehen bei "Sound of Peace" – und noch schneller als die Verantwortlichen die für Sonntag geplante Friedensveranstaltung in der Hauptstadt Berlin auf die Beine gestellt haben, rattern sie die Liste der Teilnehmenden runter. Silbermond, Zoe Wees, Revolverheld, Sarah Connor, Hartmut Engler (von Pur), The BossHoss, Michael Patrick Kelly, Cassandra Steen, Philipp Poisel, In Extremo, BenjRose, Antje Schomaker, Deine Cousine, Madeline Juno, Rolf Stahlhofen & Spielvereinigung, Fatoni & Mine sowie Lina Maly feat. Enno Bunger sind nur einige von denen, die am Brandenburger Tor singen oder sprechen werden. Jeannine Michaelsen, Katie Gallus, Nils Bokelberg und weitere werden auf der großen Bühne durch das Programm führen.

"Es geht um unsere Haltung für den Frieden. Es geht um die Kraft der Musik und die Kraft der Worte", sagte Katie Gallus am Freitagnachmittag auf einer Pressekonferenz der Sender ProSieben und Sat.1. Der Auslöser für die Idee sei klar: "Der Angriffskrieg auf die Ukraine" sorge dafür, dass man das Zeichen setzen müsse "We are Sound of Peace".



Sat.1 und ProSieben werden live vom Event berichten, haben dafür ab 15 Uhr mehrere Sendestunden freigeräumt (DWDL.de berichtete). Auch der rbb gehört zu den berichtenden Anstalten. Mit der TV-Übertragung will Daniel Rosemann, der Senderchef von Sat.1 und ProSieben, eine "Brücke schlagen". Seine Sender könnten ein guter Partner sein, damit viele Menschen das erleben könnten – nicht nur direkt in Berlin, sondern auch daheim auf den Sofas. Was da über den Sender gehen wird, ist binnen weniger Tage auf die Beine gestellt worden, es ist ein Zusammenspiel mehrerer Partner, zu denen auch die DEF Media gehört ("100 Songs, die die Welt bewegten", "The Dome").

Den ersten Kontakt zwischen Daniel Rosemann und den Organisierenden, bestehend aus einem Kernteam von 40 und 50 Leuten, habe es zurückliegende Woche Donnerstag gegeben. Seitdem wird auch am Rahmenprogramm von Sat.1 und ProSieben gearbeitet. Die beiden Sender werden nicht einfach durchgehend nur das Bühnenprogramm abfilmen, sondern auch selbst Programm machen: In einem kleinen Studio, das in der Nähe des Brandenburger Tors aufgebaut ist. Durch diese Parts werden Rebecca Mir und Daniel Boschmann führen. Augen und Ohren rund um die Auftritte wollen die beiden sein, wie es am Freitag hieß. "Wir haben uns den Frieden in Europa hart erarbeitet und müssen alle dafür kämpfen, dass wir ihn erhalten", sagte Boschmann. Als Reporter "rund um die Bühne" im Einsatz ist Matthias Killing, auch Marlen Peters berichtet für Sat.1 und ProSieben an diesem Tag aus Berlin. "Wir werden Gäste empfangen und auch Menschen aus unserer ProSiebenSat.1-Familie hören und treffen" versprach Rosemann.



Ein immer wieder kehrendes Element der Sendung werde dann auch der Aufruf zu Spenden sein. "Von einem Euro bis hin zu Summen von unseren großen Werbepartnern, alle sind eingeladen, um zu spenden", sagte Rosemann.

Auf der großen Bühne werde es neben musikalischen Darbietungen noch Platz für Gespräche und Botschaften geben. Katie Gallus erklärte am Freitag, sie wolle über Themen wie Rassismus an Grenzen, den derzeitigen Informationskrieg genauso sprechen wie darüber, dass das Geschehen in der Ukraine Putins Krieg sei und nicht der des russischen Volkes. Neben einer aus Kiew zugeschalteten Familie haben Prominente wie Thilo Mischke, Tilo Jung, Sebastian Fitzek, Oliver Kalkofe und Düzen Tekkal, Natalia Klitschko und Jasna Fritzi Bauer ihre Teilnahme bereits zugesagt.