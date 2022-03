Am kommenden Sonntag ist vor dem Brandenburger Tor eine große Kundgebung geplant, mit der deutsche Künstlerinnen und Künstler ein Zeichen für den Frieden und gegen den Krieg setzen wollen. Das genaue Line-Up von "Sound of Peace" steht noch nicht fest, dabei sein sollen aber unter anderem Peter Maffay, Bela B, Revolverheld, Michael Patrick Kelly, Antje Schomaker und Zoe Wees.

Nachdem ProSieben und Sat.1 bereits großflächige Übertragungen angekündigt haben - nach aktuellem Stand werden beide Sender um 15 Uhr mit der Übertragung starten und bis in den späteren Abend auf Sendung bleiben - hat nun auch der RBB eine TV-Übertragung in der Primetime angekündigt. Während dieser Zeit sind Beiträge von Natalia Klitschko, Silbermond, Oliver Kalkofe, Philipp Poisel und Gentleman geplant.

Zwischen 20:15 Uhr und 23 Uhr wird das RBB Fernsehen übertragen, für den RBB moderieren werden Sascha Hingst und Kim Fisher. Der Radiosender RBB 88.8 ist den ganzen Tag vor Ort und will die Kundgebung dann ab 17 Uhr live übertragen.

RBB-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus: "Dieser Krieg ist für die Menschen in der Ukraine schrecklich, bringt unfassbares Leid und Zerstörung. Umso wichtiger ist es, in diesen Tagen ein Zeichen zu setzen - für den Frieden in der Ukraine, für Solidarität in Europa. Es ist uns deshalb eine große Ehre, das Konzert 'Sound of peace' live im rbb zu übertragen."