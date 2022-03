Moritz Wetter übernimmt zum 1. April die Leitung der externen und internen Kommunikation beim Leipziger Medienunternehmen Teutocast sowie aller seiner Geschäftsbereiche und Audiomarken. Neben dem Ausbau der Kommunikationsstrukturen von Teutocast obliegt Wetter die strategische Positionierung und Kommunikation des Markenportfolios sowie die Verantwortung für die inhaltliche Weiterentwicklung der Markenauftritte über alle Touchpoints hinweg. Wetter kommt von Sky, für das er ab 2007 tätig war, zuletzt als Unternehmenssprecher und Leiter der externen Kommunikation.



Teutocast ist noch ein recht junges Unternehmen, im vergangenen Jahr brachte man das Sportradio Deutschland via DAB+ und Webstream an den Start, das sich ganz dem Sport verschrieben hat, ebenso Femotion Radio, das sich explizit an Hörerinnen richtet. Dafür hat man sich die frühere Antenne Bayern- und ffn-Programmdirektorin Ina Tenz an Bord geholt. Das Unternehmen will klassische, linear ausgestrahlte Radio-Programme mit modernen, zielgruppenorientierten Audioformaten verbinden, selbst bezeichnet man seinen Tätigkeitsbereich als "Smart Raudio".

"Was Teutocast tut, gehört für mich zu den aktuell spannendsten und ambitioniertesten Projekten im deutschen Medienmarkt. Ab sofort Teil des Teams rund um Erwin Linnenbach zu sein, vorhandene und neue Markenwelten mitzugestalten, Hörer und User in Fans und Kunden zu verwandeln sowie damit die nationale Audiolandschaft nachhaltig zu verändern – das ist eine enorm reizvolle und spannende Aufgabe", sagt Moritz Wetter.

"Moritz Wetter ist aufgrund seiner langjährigen strategischen und operativen Kommunikationserfahrung eine echte Bereicherung sowie die ideale Besetzung für die Verantwortung des gesamten Außenauftritts unseres Unternehmens", sagt Teutocast-CEO Erwin Linnenbach. "Insbesondere seine beim Medienkonzern Sky unter Beweis gestellte Expertise bei der kommunikativen Positionierung und Führung von Marken im B2C als auch B2B Bereich wird unsere Kommunikation – gerade vor dem Hintergrund des massiven Ausbaus unserer Angebote – auf die nächste Stufe heben."