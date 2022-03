am 22.03.2022 - 08:06 Uhr

Mit Blick auf die Corona-Fälle steht die aktuelle Staffel von "Let's Dance" unter keinem guten Stern - und nun hat es auch noch Daniel Hartwich erwischt. Wie RTL am Dienstag bestätigte, wurde der Moderator positiv auf das Coronavirus getestet und kann die Sendung in dieser Woche daher nicht moderieren.

Unklar ist allerdings, wer an Hartwichs Stelle neben Victoria Swarowski durch die Show führen wird. Das steht aktuell nach Angaben des Privatsenders noch nicht fest. Seit Beginn der Staffel hat "Let's Dance" immer wieder mit Corona-bedingten Ausfällen zu kämpfen: Nachdem Juror Joachim Llambi schon in der ersten Woche pausieren musste, gab es in den darauffolgenden Wochen auch unter Profis wie Teilnehmenden positive Tests, die die Produktion gehörig durcheinanderwirbelten.

"Wir profitieren hier auch ein Stück weit von der Erfahrung aus den letzten beiden Jahren und trotzdem müssen wir aktuell von Woche zu Woche denken, da die Entwicklung absolut dynamisch ist", sagte Nina Klink, Geschäftsführerin der Produktionsfirma Seapoint, kürzlich gegenüber DWDL.de. "Wir reagieren hier so flexibel wie nötig und möglich, sind aber zuversichtlich, dass wir auch in diesem Jahr eine tolle Staffel bis zum Finale sehen werden."

Doch nicht nur "Let's Dance" bekommt die neuerlichen Corona-Höchststände zu spüren: In der vergangenen Woche musste bereits Matthias Opdenhövel als Moderator des Staffel-Auftakts von "The Masked Singer" bei ProSieben pausieren. Er wurde kurzerhand von Thore Schölermann vertreten.