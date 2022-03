Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft, die ab dem 21. November in Katar ausgetragen wird, wirft ihre Schatten voraus. Am 1. April findet die Auslosung der Gruppen statt. Kurz vor dieser Veranstaltung hat auch Magenta TV, das Fernsehangebot der Deutschen Telekom, einen Einblick in sein TV-Team für die geplanten Übertragungen gewährt. Ähnlich wie bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer, wird MagentaTV im November und Dezember alle Spiele des Turniers live und in UHD zeigen; insgesamt 64 an der Zahl.

© Telekom Johannes B. Kerner

Sämtliche Spiele mit Beteiligung der deutschen Nationalmannschaft und weitere, ausgewählte Spitzenspiele wird Wolff-Christoph Fuss für MagentaTV als Kommentatr begleiten – auch er verlängert sein Engagement dort. Fuss ist aktuell in der Bundesliga auch bei Sky und in Sat.1 zu hören. Reporter im DFB-Lager und bei den Spielen in Stadion soll abermals Thomas Wagner sein, auch er machte diesen Job schon im zurückliegenden Sommer. Weitere Mitglieder des WM-Reporter-Teams will MagentaTV zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen. Geplant sind teils 14 Stunden Live-Programm pro Tag. Neben den deutschen Spielen dürfte MagentaTV den redaktionellen Fokus auch auf insgesamt 16 Exklusiv-Spiele legen – alle Matches der DFB-Elf laufen allerdings auch im Free-TV.

Die Auslosung der WM-Gruppen am 1. April ab 17:30 Uhr begleiten Fuss und Ballack auf dem Sender #dabeiTV, Thomas Wagner ist als Reporter in Katar vor Ort.