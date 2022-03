am 23.03.2022 - 12:27 Uhr

Es hat ein bisschen gedauert, ehe es die VoxUp-Eigenproduktion "Hilfe, die Camper kommen" wirklich in die konkrete Programmankündigung geschafft hat. Angekündigt wurde diese immerhin schon 2020. Jetzt steht ein Starttermin für die sechsteilige erste Staffel der Sendung aus dem Hause RTL Studios fest. Der Spartensender wird die Premiere am Mittwoch, 20. April um 21:15 Uhr über die Bühne gehen lassen. Die Sendung wird zudem eingbettet sein in Folgen von "Ab ins Beet", die um 20:15 und 22:15 Uhr laufen.

In "Hilfe, die Camper kommen" werden sechs Paare auf ihrer ersten Camping-Reise durch Europa mit der Kamera begleitet. Verbunden wird das Ganze auch mit einem Spielelement, denn es gibt bestimmte Herausforderungen zu bewältigen. Los geht es mit Station im französischen Gerstheim, wo sich erste Probleme beim Anschließen der Wohnmobile ergeben.

Anschließend steht auch ein Wettbewerbs-Element auf dem Programm. Um sich vor dem Rauswurf aus der Camper-Gruppe zu schützen, muss man Leistung bringen – und zwar beim Luftmatratzen-Wettaufpusten. In jeder Folge wird das beste Camper-Paar gewählt und wer dabei zweimal den letzten Platz belegt, muss die Gruppe verlassen und verliert damit die Chance auf einen Preis. Als Leiter Eigenproduktion Multichannel fungiert Alex Mueller unter Bereichsleiter Oliver Schablitzki. Redaktionell verantwortlich für die kommende VoxUp-Sendung sind Sebastian Beloch und Tom Lafleur unter der Leitung von Executive Producerin Sabine Wilmes.