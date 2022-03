Der Termin für die nächste Verleihung des Deutschen Fernsehpreises steht fest: Am Mittwoch, 14. September soll die Auszeichnung in insgesamt 30 Kategorien übergeben werden - also zu einem ähnlichen Zeitpunkt wie im vergangenen Jahr. Damals hatte sich RTL als ausrichtender Sender für eine Open-Air-Veranstaltung im Kölner Tanzbrunnen entschieden. Wo genau das ZDF, das in diesem Jahr die Federführung übernimmt, die Gala ausrichten wird, ist noch nicht bekannt - sicher ist aber: Man bleibt in Köln.

Das ZDF will die Verleihung laut Mitteilung "am selben Abend um 20:15 Uhr ausstrahlen", wie es in der Mitteilung heißt - was die Möglichkeit offen lässt, wie im vergangenen Jahr erneut kurz vorher aufzuzeichnen und zeitversetzt zu zeigen. Der Fernsehpreis war im vergangenen Jahr überhaupt erst wieder ins TV zurückgekehrt, nachdem man in den Jahren zuvor auf eine TV-Übertragung verzichtet hatte. Mit im Schnitt knapp 1,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war die Resonanz allerdings noch überschaubar.

ZDF-Intendant Norbert Himmler: "Fernsehen gibt Orientierung und Zusammenhalt. Gerade auch in schwierigen Zeiten versorgt es uns täglich mit verlässlicher Information, aber auch mit hochwertiger Unterhaltung. Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist der Fernsehpreis der wichtigste Gradmesser für Qualität und Erfolg im deutschen Fernsehen. Mit der Rückkehr auf den Schirm im letzten Jahr, den neuen Kategorien und der Öffnung für Plattformprogramme ist der Award 2022 bestens aufgestellt."

Getragen wird der Fernsehrpeis von ARD, ZDF, Sat.1, RTL sowie inzwischen auch der Deutschen Telekom als fünftem Stifter. Dem Kreis der Stifter gehören dementsprechend Norbert Himmler, Daniel Rosemann, Tom Buhrow, Stephan Schäfer und aktuell für die Telekom noch TV-Chef Michael Schuld an, dürfte er wohl durch Arnim Butzen ersetzt werden. Butzen sitzt für die Telekom schon im Beirat des Fernsehpreises, dem außerdem Heike Hempel, Juliane Eßling, Jörg Schönenborn und Jan Peter Lacher angehören. Über die Preisträger entscheidet eine Fachjury unter dem Vorsitz von Wolf Bauer. Produziert wird die Verleihung wie auch im vergangenen Jahr von Riverside Entertainment.