am 24.03.2022 - 12:12 Uhr

Daniel Bouhs, der seit mehr als 15 Jahren im Medienjournalismus tätig ist und unter anderem das Medienmagazin von Radioeins moderiert, für "Zapp" und zahlreiche weitere meist öffentlich-rechtliche Magazine und Sendungen Beiträge produziert, wird sich in den nächsten Jahren erstmal nicht mehr um Medienjournalismus kümmern können: Er wechselt zum 1. April in einen neuen Job in der SWR-Landessenderdirektion Rheinland-Pfalz.

Dort soll er beim laufenden digitalen Transformationsprozess helfen, indem er an der journalistischen Qualitätssicherung sowie an "Konzepten zur Stärkung fachlicher Kompetenzen" arbeiten werde. Des Weiteren soll er Landessenderdirektorin Ulla Fiebig dabei unterstützen, "das journalistische Portfolio entlang der Erfordernisse des dynamischen Medienmarktes zu strukturieren und auszurichten" sowie Ideen entwickeln, "Mainz als attraktiven, gut vernetzten Medienstandort voranzubringen", wie es in der Mitteilung des SWR heißt.

Ulla Fiebig, Direktorin des SWR-Landessenders Rheinland-Pfalz: "Daniel Bouhs besticht durch eine exzellente Kenntnis der Medienbranche und hat selbst fundierte journalistische Erfahrungen und Fähigkeiten. Mit seiner externen Perspektive kann sich Daniel Bouhs offen und unvoreingenommen mit den anstehenden Themen beschäftigen. Er wird den SWR mit seinen vielfältigen Kompetenzen, seinen Ideen und seiner Leidenschaft für den Journalismus und die Medien bereichern. Ich kenne und schätze Daniel Bouhs seit vielen Jahren und freue mich sehr, dass er sich für den Wechsel zum SWR und zur Rückkehr in seine Heimatstadt Mainz entschieden hat."

Bouhs schreibt auf LinkedIn zu seinem Wechsel: "Ich bin davon überzeugt, dass fundierte und zeitgemäße journalistische Angebote in und aus den Regionen wichtiger denn je sind – für unsere Gesellschaft ebenso wie für die Zukunft der ARD."