am 24.03.2022 - 13:39 Uhr

Äußerst schwach gestartet und dann auch noch Publikum verloren: So lässt sich die Quoten-Bilanz nach zwei Folgen der neuen Dokusoap "Family Project - Kampf durch die Wildnis" zusammenfassen. Mit katastrophalen 1,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sowie insgesamt nur 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauern landete die Produktion von Odeon Entertainment am Mittwochabend noch hinter diversen Kleinstsendern (DWDL.de berichtete).

Vor diesem Hintergrund kommt es nicht allzu überraschend, dass sich RTLzwei jetzt kurzerhand dazu entschlossen hat, den Neustart vorzeitig aus dem Programm zu nehmen. Mit sofortiger Wirkung wird das Projekt "Family Project" beendet, stattdessen setzt RTLzwei vorerst auf Spielfilme. So gibt es am kommenden Mittwoch um 20:15 Uhr den Actionfilm "Hercules" mit Dwayne Johnson in der Hauptrolle zu sehen, eine Woche später wird "Pixels" gesendet.

Auch abseits von "Family Project" läuft es für RTLzwei in diesem Monat bislang eher durchwachsen. Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von nur 4,2 Prozent liegt der Sender in der Zielgruppe derzeit auf dem letzten Platz der acht großen Sender.