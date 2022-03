"The Staircase: Tod auf der Treppe" unter diesem Titel gibt's bereits eine True-Crime-Doku über den Schriftsteller Michael Peterson, der wegen des Mordes an seiner Frau angeklagt wurde. Der Fall wurde schon 2004 bei Canal+ in einer achtteiligen Dokuserie aufgearbeitet, 2013 gab es zwei weitere Folgen, die die weiterne Entwicklungen seither beleuchteten, 2018 wurde der Fall auch hierzulande einem größeren Publikum bekannt, weil Netflix damals auch die Ereignisse in jüngerer Vergangenheit noch einmal in drei neuen Folgen aufarbeitete und auch alle vorherigen zur Verfügung stellte.

Nun hat sich HBO Max auch dieses Falls angenommen und eine achtteilige Drama-Serie, die auf den wahren Begebenheiten basiert, produzieren lassen. Die Hauptrollen übernehmen darin Colin Firth als Michael Peterson und Toni Collette als Kathleen Peterson. Daneben sind Juliette Binoche, Dane DeHaan, Olivia DeJonge, Rosemarie DeWitt, Tim Guinee, Patrick Schwarzenegger, Sophie Turner, Vincent Vermignon, Odessa Young und Parker Posey n der Serie zu sehen. Antonio Campos und Maggie Cohn sind die kreativen Köpfe hinter der Produktion.

Sky hat sich nun die Ausstrahlungsrechte für Deutschland sowie auch alle anderen Regionen, in denen der Anbieter in Europa tätig ist, gesichert. Einen genauen Starttermin gibt es noch nicht, noch in diesem Frühjahr soll die Serie aber bei Sky und Sky Ticket zu sehen sein.