am 25.03.2022 - 09:55 Uhr

Vor ziemlich genau 35 Jahren lief die erste Folge von "The Bold and the Beautiful". Seither ist die Soap aus dem amerikanischen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Hierzulande flimmerten die Geschichten aus der glamourösen Modewelt von Los Angeles schon seit einigen Jahren nicht mehr über die Bildschirme - doch das wird sich nun überraschend ändern.

Der Pay-TV-Sender Warner TV Serie hat jetzt ein Comeback von "The Bold and the Beautiful" angekündigt: Unter dem bekannten deutschen Titel "Reich und Schön" soll die Ausstrahlung ab Herbst wieder aufgenommen werden. Warner TV Serie steigt mit. Folge 7800 ein, die Teil der 31. Staffel des Dauerbrenners ist. Der genaue Sendeplatz steht noch nicht fest.

"Reich und Schön" wurde von William J. Bell und seiner Frau Lee Phillip Bell entwickelt und wird seit 1992 von ihrem Sohn Bradley geschrieben und produziert. Neben Katherine Kelly Lang als Brooke Logan und John McCook als Eric Forrester, die seit dem Start dabei sind, zählen unter anderem Thorsten Kaye, Jacqueline MacInnes Wood, Heather Tom, Don Diamont, Scott Clifton zum aktuellen Cast der Serie.

Erstmals am 23. März 1987 ausgestrahlt, hat die weltweit meistgesehene US-Daily bereits 100 Daytime Emmy Awards gewonnen und ist in 100 Ländern zu sehen. Und ein Ende ist nicht in Sicht: Der US-Sender CBS hat gerade erst eine 37. Staffel bestätigt und die Soap bis 2024 verlängert.