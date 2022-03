Nach dem erfolgreichen Start von "Mälzer und Henssler liefern ab!" wird die deutsche Eigenentwicklung künftrig auch in Frankreich zu sehen sein. Der Sender M6 wird das Format künftig unter dem Titel "Chefs à domicile" adaptieren. Anders als das deutsche Original, das als Primetime-Format konzipiert wurde, wird M6 die Sendung täglich im Vorabendprogramm ausstrahlen - mit leichten Veränderungen des Konzepts.

© Endemol Shine Germany Fabian Tobias

Sven Steffensmeier, Executive Director Endemol Shine Germany: "Nachdem wir bereits unsere Hit-Show 'Kitchen Impossible' erfolgreich nach Frankreich und in die Niederlande verkaufen konnten, freut es mich umso mehr, dass eine weitere Eigenentwicklung aus unserem Haus auf Reisen geht. „Mälzer und Henssler liefern ab!“ überzeugt mit seinem sehr uniquen, kulinarischen Gameplay und der ganz besonderen Dynamik, die zwischen Tim Mälzer und Steffen Henssler entsteht. Ich bin mir sicher, dass auch das französische Publikum seine Freude an dem Format haben wird."

In der deutschen Version messen sich Tim Mälzer und Steffen Henssler mit ihrem gemeinsamen Pop-Up-Lieferservice. Wer hier von beiden die Geschmäcker der Bestellerinnen und Besteller am besten trifft, gewinnt - allerdings erfahren die beiden Profis erst beim Abliefern der Gerichte, was sie eigentlich kochen müssen. Mit Marktanteilen von teils mehr als elf Prozent in der Zielgruppe überzeugten die ersten beiden Folgen der Sendung im vergangenen Herbst bei Vox. Aktuell wird bereits eine zweite Staffel produziert.