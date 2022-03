Von diesem Mittwoch an wird der ARD-Spartensender One mit einem neuen Design auf Sendung gehen. Im Zentrum steht eine dynamische Kreisform des Logos, die sich künftig als wiederkehrendes Element durch alle Programmbestandteile wie Trailer, Sender-Idents, Bauchbinden und Abspanntafeln ziehen wird.

Durch eine "reduzierte, aber klare Farbpalette" soll One ein "harmonisches und wertiges Aussehen" erhalten, wie es von Seiten des Senders. Der quietschbunte Auftritt mit goldener Ananas-Optik, der schon eingeführt wurde, als One noch Einsfestival hieß, gehört damit also der Vergangenheit an. Ursprünglich war geplant, das neue Design bereits Ende vergangenen Jahres zu starten (DWDL.de berichtete), doch dieser Zeitplan konnte letztlich doch nicht eingehalten werden.

Bilder: One mit neuem On-Air-Design

Mit Blick aufs Programm hat One für den 19. Mai eine neue Staffel von "Bauerfeind" angekündigt, in der noch einmal einiges verändert wird. Die neue Staffel entsteht in Kooperation mit dem RBB und wird in Berlin produziert, wo es danna auch ein neues Studio geben wird. Auch weiterhin soll die Show mit Katrin Bauerfeind auf ungewöhnliche Gästekonstellationen setzen. So sind in der neuen Staffel, deren Folgen jeweils donnerstags um 21:45 Uhr ausgestrahlt wird, unter anderem Wigald Boning, Atze Schröder, Ferris MC, Pierre M. Krause und Bärbel Schäfer zu Gast.

Geplant sind in diesem Jahr sollen außerdem der Spielfilm "Schneider vs. Bax" und die Verfilmung des Justizirrtums um die Kinderkrankenschwester Lucia de Berk in "Lucia - Engel des Todes" als Free-TV-Premieren punkten. Zum Serien-Line-Up gehören unter anderem "Arde Madrid" über die spanischen Jahre der Hollywood-Diva Ava Gardner, die französischen Mini-Serien "Blutrote Hochzeit" und "Das Mädchen mit den blauen Augen" sowie die zweite Staffel der One-Koproduktion "Das Parlament".