Derzeit gibt freitags zur besten Sendezeit im Zweiten "Der Alte" seine Abschiedstour. Hauptdarsteller Jan-Gregor Kremp verlässt die Serie, ab Sommer steht Thomas Heinze für die ZDF-Serie in tragender Rolle vor der Kamera. Die letzte Folge der laufenden "Der Alte"-Staffel zeigt das Zweite am 6. Mai, eine Woche später kehrt ein anderer ZDF-Krimiklassiker zurück. Für die Zeit ab dem 13. Mai hat der öffentlich-rechtliche Sender eine neue Staffel von "Ein Fall für Zwei" angekündigt. Geplant ist die Ausstrahlung von vier Episoden, die also bis in den Juni hineinreichen. Die Serie ist wie üblich freitags um 20:15 Uhr eingeplant.

Wanja Mues spielt darin erneut die Rolle des Privatdetektives Leo Oswald, Antoine Monot Jr. ist als Benjamin Hornberg zu sehen. In der Auftaktfolge der neuen Staffel explodiert eine Paketbombe und reißt Susanne Hartung in den Tod. Erster Verdacht: Ihr Bruder Max soll sie wegen eines Erbstreites, bei dem er leer ausging, getötet haben. Hornberg übernimmt das Mandat.

Im Spätsommer 2021 zeigte das ZDF die bis dato letzten neuen Folgen der Krimiserie am Freitagabend, die zwischen rund viereinhalb bis gut fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in ihren Bann zogen. Insbesondere bei den 14- bis 49-Jährigen glückte damals eine Überraschung: Anfang September erzielte die Produktion mit etwas mehr als zehn Prozent Marktanteil ihr bisher bestes Ergebnis.

Im Schnitt kamen die vier Episoden auf um die neun Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die derzeit laufende Staffel von "Der Alte" liegt hier bei knapp sieben Prozent. Lead-Out von "Ein Fall für Zwei" bleibt auch im Mai die Krimiserie "Letzte Spur Berlin", deren neue Staffel erst kürzlich anlief.