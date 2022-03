am 29.03.2022 - 10:30 Uhr

Unter dem Namen "ServusTV On" will ServusTV ab sofort alle Sendermarken sowie exklusive Online-Inhalte und sogenannte "24-Stunden-Themen-Streams" auf einer Plattform bündeln. Die Streaming-Plattform steht via App für Endgeräte wie Smartphones, Tablets, Notebooks, Konsolen und Smart-TVs kostenlos zur Verfügung.

"Egal ob jung oder alt, Generation Mobile oder klassische TV-Zuschauer - mit 'ServusTV On' haben wir eine Plattform für alle Zielgruppen im digitalen Medienzeitalter geschaffen", zeigt sich ServusTV-Intendant Ferdinand Wegscheider überzeugt. "Ein Internetzugang reicht, um die komplette ServusTV-Programmvielfalt und zusätzliche exklusive Inhalte unabhängig genießen zu können. Mit der Digital-Plattform mit kostenlosen exklusiven Premium-Inhalten - von MotoGP bis eigenproduzierter Fiction - werden wir unser Wachstum im Digital-Bereich weiter vorantreiben."

Ab Ende April soll die zehnteilige Serie "Die Vroni aus Kawasaki" vor der TV-Ausstrahlung zum Abruf bereitstehen. Es handelt sich dabei um eine japanische Soap, die nach einer Idee von Gerhard Polt speziell synchronisiert wurde. Aber auch diverse Sport-Übertragungen, etwa die erst vor wenigen Monaten erworbene DEL, sollen bei ServusTV On eine Heimat finden.

"Mittlerweile stehen mehr als 800 Sendungen dauerhaft zur Verfügung", so Stefan Weger, Bereichsleiter Digital bei ServusTV. "Pro Woche werden mehr als 4.000 Videos abgespielt. Dass unsere Inhalte im vergangenen Jahr insgesamt über 642 Millionen Minuten lang konsumiert worden sind, beweist, wie relevant diese bereits sind und wie viel Potenzial in ServusTV On steckt."