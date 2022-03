Dass die von Schauspieler und Musiker Daniel Donskoy präsentierte Talkshow "Freitagnacht Jews" in eine zweite Staffel gehen wird, erzählte David Hadda, Produzent der Sendung, schon vor wenigen Wochen im DWDL.de-Interview. Nun hat auch der WDR eine Fortsetzung bestätigt, wenngleich noch nicht klar ist, wann genau es weitergehen wird.

Allzu lange müssen Fans der "Freitagnacht Jews" allerdings ohnehin nicht warten, denn schon an diesem Freitag bringt der öffentlich-rechtliche Sender einen Podcast an den Start, in dem Donskoy seine Gäste aus Medien, Wissenschaft und Politik mit den "großen Judenthemen" der Zeit konfrontieren will. Mit dabei sind unter anderem Blogger Sascha Lobo, der Zweite ARD-aktuell-Chefredakteur Helge Fuhst und die SPD-Politikerin Sawan Chebli.

"Aus dem Kriegsgebiet in Kiew heraus ist mit Wolodymyr Selenskyj ein Jude zum Nationalhelden und zur Identifikationsfigur der freien Welt geworden. Währenddessen macht sich in Deutschland Antisemitismus weiter breit, auch wenn wir bedeutungsschwangere Festjahre begehen", sagt Donkoy. "Unser Podcast reißt das schlecht geklebte Pflaster ab und hält den Finger in die chronische Wunde der Gesellschaft." Ans Publikum gerichtet versichert er: "Glauben Sie mir, Sie brauchen den Podcast mehr als ich."

Geplant sind zunächst vier Podcast-Folgen, die ab sofort wöchentlich veröffentlicht werden. Zusätzlich ist ab Mai auch eine Ausstrahlung im Radio bei Cosmo geplant. Um die Produktion kümmert sich, wie schon beim TV-Format, die Firma Turbokultur. Produzenten sind David Hadda und Martin Danisch, Creative Producer ist Daniel Donskoy, darüber hinaus sind Samira El Ouassil und Martin Schlesinger als Autorin und Autor mit an Bord.