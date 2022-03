Ungeachtet der schlechten Quoten jüngst mittwochs im Vox-Primetime-Programm gezeigter Serien, planen die Verantwortlichen auch ein weiteres RTL+-Original, diesmal einen Film, auf diesem Sendeplatz erstmals im Free-TV auszustrahlen. Konkret geht es um die unter anderem mit Wotan Wilke Möhring besetzte Produktion "Weil wir Champions sind", die sich bei RTL+ für zahlende Kundinnen und Kunden schon ab dem 5. April abrufen lassen soll.

Vox zieht dann am Mittwoch, 25. Mai, ab 20:15 Uhr nach. Der Film ist angelehnt an einen spanischen Kinofilm namens "Campeones". Produzentin Nina Viktoria Philipp: "Das war im Grunde genau die Geschichte, die wir erzählen wollten, denn es ging um eine Basketballmannschaft, die aus Menschen mit geistiger Behinderung besteht und sich durch ein Leben voller Vorurteile kämpft. Daraufhin haben wir uns um die Remake-Rechte bemüht und fanden mit Bernd Reichart und Sascha Schwingel bei RTL Deutschland sehr schnell Partner, die ebenso wie wir für dieses besondere Projekt brannten."

Möhring ist darin als erfolgsverwöhnter und gerne mal schlecht gelaunter Basketballtrainer zu sehen, der nach einigen Fehltritten Sozialstunden ableisten muss. Das bedeutet für ihn: Das neue Team des Bundesliga-Trainers ist eine Mannschaft mit kognitiv beeinträchtigten Menschen. Die neun Figuren dieses Teams werden ausnahmslos von Menschen mit Behinderung gespielt – und feiern gemäß RTL-Mitteilung obendrein allesamt ihr Schauspieldebüt vor der Kamera: Antonia Riet, Tanino Camilleri, Luca Davidhaimann, Christian Forst, Nico Michels, Jonas Relitzki, Jochen Riemer, Simon Rupp und Matthias Sander.

Um diese Darstellenden zu finden, sei rund vier Monate lang gescoutet worden – unter anderem in Behindertenwerkstätten oder in Inklusionstheatern. Während der Dreharbeiten waren die Menschen mit Behinderung in einer Art "Dreh-WG" untergebracht, wo Tag-und-Nacht-Betreuung gewährleistet gewesen sein soll. Täglich wurden sie nach Angaben der Produktion von sieben bis acht Betreuungs-Personen umsorgt.

In weiteren Rollen sind Katharina Schüttler ("Dogs of Berlin"), Ben Münchow ("Das Boot"), Ursula Werner ("Der Junge muss an die frische Luft") und Sabine Vitua ("Pastewka") zu sehen. Die Serie kommt von Constantin Television GmbH, Oliver Berben ist Executive Producer. Christoph Schnee führte Regie nach Büchern von Oliver Philipp und Andreas Fuhrmann. Armin Golisano arbeitete an der Kamera. Ebenfalls am 5. April steht auf RTL+ die begleitende Dokumentation "Weil wir Champions sind - Die Heldenreise" bereit, produziert von Vitamedia Film.