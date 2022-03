Drei Jahrzehnte lang war Vera Int-Veen in diversen TV-Formaten zu sehen. Doch jetzt hat die 54-Jährige genug: Auf Instagram hat die Moderatorin das Ende ihrer Fernsehkarriere angekündigt. "Ja, ich höre mit Fernsehen auf", sagte Int-Veen in einem Video und erklärte, dass die Entscheidung bereits im vergangenen Jahr gefallen sei.

Die Moderatorin betonte, viele Ideen und Pläne zu haben. "Wir stecken voller Ideen. Ich möchte aber aus der Komfortzone herauskommen", so Int-Veen. Zusammen mit ihrer Frau wolle sie reisen und vielleicht im Ausland überwintern.

Große Bekanntheit erlangte Vera Int-Veen in den 90er Jahren, als sie mehr als 2.000 Folgen ihrer täglichen Talkshow "Vera am Mittag" in Sat.1 moderierte. Zudem war sie Teil des Rateteams der von Kabel Eins ausgestrahlten Neuauflage von "Was bin ich?", später moderierte sie verschiedene Formate für RTLzwei und RTL, darunter die umstrittene Datingshow "Schwiegertochter gesucht".

Wie es mit "Schwiegertochter gesucht" weitergehen wird, ist aktuell noch unklar. Nach Angaben von Vera Int-Veen plant RTL für dieses Jahr keine neue Staffel - was angesichts der zuletzt schwachen Quoten keine Überraschung ist. "Ich denke, RTL macht ein Jahr Pause, dann kann die Sendung nächstes Jahr vielleicht jemand anderes moderieren", sagte die Moderatorin auf Instagram.