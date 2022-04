Im Rahmen der Studie "Film- und Fernsehproduktion in NRW" von Goldmedia und der Hamburg Media School, deren jüngste Ausgabe kürzlich vorgestellt wurde, wurde auch wieder erhoben, wie viele Minuten die einzelnen Produktionsfirmen produziert haben. Die neuesten Daten beziehen sich dabei aufs Jahr 2020, also das erste Jahr der Corona-Pandemie, die insgesamt für einen leichten Rückgang der produzierten Minuten sorgte, wobei der Bereich der non-fiktionalen Unterhaltung weniger betroffen war als die Fiction.

Die Produktionsfirma, die auch 2020 am meisten Minuten produzierte, war der Studie zufolge einmal mehr Filmpool Entertainment mit knapp 58.000, also mehr als 960 Stunden oder 40 Tage am Stück. Das Unternehmen bespielt vor allem große Teile des Tagesprogramms bei privaten Sendern, vor allem die Scripted-Reality-Formate wie "Auf Streife" oder auch die RTLzwei-Soaps wie "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht". Im Jahr 2020 auf Platz 2 konnte sich ITV Studios Germany schieben, das u.a. dank Formaten wie "Das perfekte Dinner" oder "Gefragt gejagt" auf einen hohen Output kommt, auch "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" trug kurz vor der Pandemie noch zur hohen Zahl produzierter Minuten bei.

ITV zog damit an Warner Bors. International TV Production vorbei, das den Studien-Autoren zufolge etwas stärker unter pandemie-bedingten Drehbeschränkungen litt. Neben "Bares für Rares" verantwortet Warner beispielsweise "Der Bachelor" oder Reihen wie "Wilsberg" und "Marie Brand". Das viertplatzierte Janus TV steht hinter Sendungen wie "Achtung Kontrolle" oder "Abenteuer Leben" und platziert sich damit noch vor UFA Show & Factual und Constantin Entertainment.

Produzierte Minuten 2020 Vergleich zu 2019 Filmpool Entertainment 57.959 -5% ITV Studios Germany 35.573 +33% Warner Bors. ITVP 29.767 -15% Janus TV 28.992 -5% UFA Show & Factual 28.138 +1% Constantin Entertainment 22.817 -18% Endemol Shine Germany 22.372 +35% Fernsehmacher 21.428 +8% RedSeven Entertainment 19.359 +27% UFA Serial Drama 19.120 +4%

Quelle: Studie "Film- und Fernsehproduktion in NRW im Vergleich zu anderen Bundesländern in 2019 und 2020", durchgeführt von Goldmedia GmbH Strategy Consulting & Hamburg Media School im Auftrag der Staatskanzlei des Landes NRW

Janus TV ist dabei übrigens ein Einzelkämpfer und gehört keiner der größeren Produktions-Gruppen an. Auch hier haben die Studienautoren eine Auswertung vorgelegt, die die Produktionsminuten aller Tochterfirmen (bei nicht 100-prozentigen Beteiligungen nur anteilig) zusammenführt. All3Media ist hier an der Spitze, was auch hier größtenteils an Filmpool liegt - zumindest, wenn man UFA (mit ihren Töchtern UFA Show & Factual, UFA Serial Drama und UFA Fiction) und die RTL-Gruppe (RTL Studios, 99pro Media, InfoNetwork) getrennt betrachtet.

Dahinter platzierte sich 2020 dann aber schon Banijay, dem neben Banijay Productions selbst u.a. als volumenstärkste Tochter auch Endemol Shine Germany und Good Times angehören, dazu natürlich auch Brainpool. Banijay ist in den letzten Jahren durch Zukäufe erheblich gewachsen, doch auch die Töchter selbst verzeichneten ein steigendes Volumen. Bei Constantin Film geht der allergrößte Teil des Produktionsvolumens nicht auf Constantin Film, sondern auf Constantin Entertainment zurück. ZDF Enterprises, das inzwischen ZDF Studios heißt, hält zahlreiche Beteiligungen u.a. an Bavaria Fiction, Network Movie, Gruppe 5, Doc.Station, Doclights, Studio.TV.Film und Riverside Entertainment und schafft es so ins Top10-Ranking. Das deutliche Minus bei Studio Hamburg folgte auf ein deutliches Wachstum in 2019 und lässt sich der Studie zufolge größtenteils auf Corona-bedingte Einschränkungen zurückführen.

Ranking auf Konzern-Basis

Produzierte Minuten 2020 Vergleich zu 2019 All3Media Deutschland 64.922 +5% Banijay 51.785 +32% UFA 50.762 -2% ITV 49.327 -1% Warner Bros. 31.328 -13% Janus TV 28.992 -5% Constantin Film 25.903 -21% ZDF Enterprises (ZDF Studios) 24.082 +1% Studio Hamburg 22.934 -22% Fernsehmacher 21.428 +8%

Quelle: Studie "Film- und Fernsehproduktion in NRW im Vergleich zu anderen Bundesländern in 2019 und 2020", durchgeführt von Goldmedia GmbH Strategy Consulting & Hamburg Media School im Auftrag der Staatskanzlei des Landes NRW

Ein allgemein steigendes Volumen wurde im Bereich VoD beobachtet, wofür vor allem die RTL-Gruppe mit ihren zahlreichen Reality-Produktionen für TVNow (heute RTL+) verantwortlich war. Aus 31 Streaming-Produktionen 2019 wurden der Studie zufolge 58 im Jahr 2020. Wie eben schon erwähnt waren es die Reality-Produktionen für TVNow, die RTL Studios auch an die Spitze dieses Rankings katapultierten. Das insgesamt noch überschaubare Volumen sorgt aber auch dafür, dass schon eine größere Serien-Produktion für einen der Streaming-Dienste reicht, um in die Top 10 einzuziehen.

Produzierte Minuten 2020 RTL Studios 1.710 Bavaria Fiction 880 Brainpool 794 W&B Television 480 Filmpool Entertainment 435 Story House Productions 416 UFA Fiction 360 Rat Pack Filmproduktion 300 Real Film Berlin 298 Gaumont 276

Quelle: Studie "Film- und Fernsehproduktion in NRW im Vergleich zu anderen Bundesländern in 2019 und 2020", durchgeführt von Goldmedia GmbH Strategy Consulting & Hamburg Media School im Auftrag der Staatskanzlei des Landes NRW