Fans von "Game of Thrones" können sich schon mal auf August freuen: Dann nämlich feiert das Prequel "House of the Dragon" Premiere - und zwar nicht nur bei HBO, sondern auch in Deutschland. Wie jetzt bekannt wurde, wird Sky die zehnteilige Serie parallel zur US-Ausstrahlung in der Nacht zum 22. August auf dem Streamingdienst Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf zur Verfügung stellen. Am Abend des 22. August läuft "House of the Dragon" zudem um 20:15 Uhr auf Sky Atlantic. Die Staffel wird voraussichtlich auf Deutsch sowie in der Originalfassung gezeigt.

Basierend auf George R.R. Martins Roman "Fire & Blood" erzählt die Serie die Geschichte des Hauses Targaryen, 200 Jahre vor "Game of Thrones". In den Hauptrollen spielen Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel und Rhys Ifans. Paddy Considine spielt König Viserys Targaryen, der von den Lords von Westeros auf dem Großen Rat von Harrenhal zum Nachfolger des alten Königs Jaehaerys Targaryen gewählt wurde.

George R.R. Martin ist Co-Creator und Executive Producer der Serie, Ryan Condal fungiert als Co-Creator, Co-Showrunner, Executive Producer und Autor. Daneben sind Miguel Sapochnik als Co-Showrunner an Bord und Miguel Sapochnik als Executive Producer und Regisseur mit an Bord. Executive Producer und Autorin ist Sara Hess. Weitere Executive Producer der Serie sind Jocelyn Diaz, Vince Gerardis, Ron Schmidt. Weitere Regisseure sind Clare Kilner und Geeta V. Patel sowie Greg Yaitanes, der auch Co-Executive Producer ist.

Zur Einstimmung auf das Prequel können Fans von "Game of Thrones" und solche, die es werden wollen, derzeit alle Staffeln der Hit-Serie über Sky Ticket und Sky Q abrufen.