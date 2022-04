Am Dienstagabend. 20:15 Uhr, wird Vox zwei Stunden seines Programms freiräumen und eine Dokumentation von Martin Rütter senden, in der sich der bekannte Hundecoach und Entertainer auf die Spuren des illegalen Welpenhandels begibt. Der Tierpsychologe will Vox-Ankündigungen zufolge wissen, was den illegalen Verkauf, der Transport und das Züchten von Hunden so lukrativ für Händlerinnen und Händler macht. Wo kommen die Welpen her? Er fragt auch, wo die Drahtzieher und Drahtzieherinnen sitzen. Teil der Doku sind auch Tipps für Interessenten, beantwortet werden soll unter anderem die Frage, woran man kranke Welpen erkennt.

Obendrein werden Harald und Michaela, Züchter und Züchterin aus Stolberg zu Wort kommen. Sie zeigen, wie sie Hundebabys aufziehen und worauf sie achten, ehe die Welpen dann zu ihren Familien kommen. In den vergangenen Wochen sendete Vox dienstags Doppelfolgen von "Hot oder Schrott" – das Format startet in dieser Woche nun erst um 22:15 Uhr.